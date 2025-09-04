Fälästinneñ qarşılıq kürsätü törkeme “Xamas” uzğan ayda aradaşçılar aşa citkerelgän täqdimne raslawın häm Ğazzä citäkçelege öçen texnokratlardan toraçaq bäysez milli idaräneñ tözelüen qabul itüen belderde. İzrailneñ bu täqdimgä biräçäk cawabı kötelä.
“Xamas” yasağan belderüendä: "Xamas 18nçe avgustta aradaşçılar aşa citkerelgän häm bez qabul itkän täqdimgä äle haman İzrailneñ cawabın kötä”, - dip äytte.
Belderüdä böten İzrail äsirläreneñ azat itelüenä bärabär İzrail törmälärendäge bilgele ber sanda fälästin totqınnarınıñ irekkä cibärelüen dä üz êçenä alğan kiñqırlı kileşügä äzer bulularına basım yasaldı.
Plan monnan tış Ğazzädäge genośidnıñ beterelüen, İzrail köçläreneñ tulısınça çigenüen, tormış öçen kiräkle möhim yärdämnärneñ kertelüenä röxsät itelüe öçen çik buyı qapqalarınıñ qabat açıluın häm yañadan tözekländerü barışınıñ başlatıluın küzdä tota.
“Xamas” texnokratlardan toraçaq citäkçelekne qabul itüeneñ İzrail räsmiläreneñ “ikençe kön” dip bäyälägän, suğıştan soñ Ğazzädä idarä kemdä bulaçaq digän sorawğa cawap birü tırışlığı buluın iskärtep uzdı. İzrail bu sorawnı Ğazzädäge ütereşne ozaytuğa sıltaw bularaq alğa sörgän ide.
Şuşı belderü İzrail mediasındağı Başministr Binyamin Netanyahunıñ Xalıqara cinayät mäxkämäseneñ üzen qulğa alu qararına qaramastan öleşçä kileşü êzlänüennän waz kiçüe häm monnan arı kiñqırlı kileşü taläp itüe turındağı xäbärlärdän soñ yasaldı.
AQŞ İlbaşı Donald Tramp ta çärşämbe könne yasağan belderüendä: "Ğazzädä totılğan böten İzrail xärbiläre azat itelergä tiyeş”, - dip äytte.
“Xamas” häm “Fätih” uzğan dekabr ayında Qahirädä ütkärelgän söyläşülärdä Ğazzäneñ idaräsen üz östenä alaçaq komitet tözelüe mäs’äläsendä kileşkän ide. Läkin Fälästin citäkçelege, bu tärtipkä salunı kire qağıp, töbäk idaräsen turıdan-turı üzeneñ üz östenä aluınıñ zarurlığın beldergän ide.
Ğazzädäge ütereş töbäkneñ zur öleşen xäräbälärgä äyländerde.
İzrailneñ yaqınça ike yıl inde däwam itüçe höcümnäre 63 meñnän kübräk fälästinlene üterde, xalıqnıñ zur öleşen üz cirlärennän küçerde häm töbäkne açlıq çigenä kiterde.
“Xamas” “texnokratlardan toraçaq bäysez milli idaräneñ” xäzer ük xökümätneñ böten tarmaqlarında cawaplılıqnı üz östenä aluı mäs’äläsendäge tuğrılığın belderde.