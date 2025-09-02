Sudannıñ Darfur töbägeneñ könbatışında bulğan zur cir şuışu ber awılnı tulısınça yuq itkän, häm, kim digändä, 1,000 keşeneñ ğomeren özgän. Bu Afrika ileneñ yaña tarixındağı iñ zur tabiğiy afätlärneñ berse bulıp sanala, dip belderä töbäktäge kontrolne üz qulına alğan fetnäçe törkem.
Faciğa uzğan yäkşämbe könne, avgust axırındağı köçle yawım-töşem näticäsendä, Üzäk Darfur töbägeneñ Marra tawlarında urnaşqan Tarasin awılında bulğan, dip xäbär itä Sudan Azatlıq Xäräkäte (Armiyä).
“Başlangıç mäğlümatlar buyınça, awıl xalqınıñ barısı da diyärlek, bu yaqınça 1,000 keşedän artıq, häläk bulğan. Tik ber genä keşe isän qalğan,” diyelä belderüdä.
Awıl tulısınça cir belän tigezlängän, dip östi fetnäçe törkem. Ul BMO häm xalıqara oyışmalarğa mäyetlärne tabuda yärdäm sorap möräcäğät itkän.
Tönyaq Darfur töbägendä Sudan armiyäse belän paramilitar “Operativ yärdäm köçläre” (RSF) arasındağı qatı suğıştan qaçıp, xalıq Marra tawlarına sıyınırğa mäcbür bulğan. Läkin bu töbäktä azıq-tölek häm meditsina çaraları citärlek tügel.
İke yıllıq watandaşlar suğışı näticäsendä ildä xalıqnıñ yartısınnan artığı açlıq krizisı kiçerä, häm millionlağan keşe üz yortların taşlap kitärgä mäcbür buldı. Tönyaq Darfur töbägeneñ başqalası Al-Faşir da köçle bäreleşlär astında qala.