Paqıstanda ğadäti oçış başqarğan armiya boralağı hälakätkä oçrağan, näticädä ike pilot häm öç texnik xezmätkär häläk bulğan, dip xäbär itte xökümät wäkile.
Gılgit-Baltistan töbäge xökümäte wäkile Fayzullah Faraq süzlärenä qarağanda, boralaq texnik citeşsezlek säbäple cirgä kilep töşkän häm yana başlağan. Ul waqıyğa xaqında östämä mäğlümat birmäde häm wäqalätlelärneñ tikşerü alıp baruın äytte.
Ul boralaqnıñ Gılgit-Baltistan xökümäte tarafınnan soñğı yawım-töşemnär häm su basular waqıtında yärdäm häm qotqaru êşläre öçen qullanıluın belderde.
Boralaq yaña täqdim itelgän mäydançıqqa töşep utıru sınawın başqarğan waqıtta qazağa oçrağan.
Qotqaru törkemnäre hälakät urınına kilep citkän häm üz êşlären başlağan.
Qaza säbäbe turında şunduq mäğlümat bulmasa da, Gılgit-Baltistan xökümäte wäkile "texnik citeşsezlek" dip belderde.
Ütkän ayda, su basudan zıyan kürgän tönyaq-könbatış Bajaur töbägenä yärdäm yöge taşığan boralaq naçar hawa şartlarında qazağa oçrağan, näticädä andağı barlıq biş keşe häläk bulğan ide. Şulay uq, 2024 yılnıñ sentäberendä, tönyaq-könbatışta motor citeşsezlege säbäple başqa ber boralaq qazasında altı keşe ülgän ide.