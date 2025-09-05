DÖNYA
Putin kisätä: Ukrainada Könbatış suğışçıları nişanğa alınaçaq
Bu belderülär Franśiyä ilbaşı Êmmanuêl Makronnıñ 26 ilneñ suğıştan soñ Ukrainada cirdä, diñgezdä häm hawada xalıqara köç täêmin itäçägen dä kertüçe iminlek garantiyäläre ışandıruınnan soñ yasaldı.
Putin Zelenskiynı söyläşülärgä çaqıruınnan baş tartmadı, Mäskäwneñ bu küreşü öçen "iñ yaxşı urın" bulaçağın äytte. (Foto: AA) / AA
5 Сентябрь 2025

Rusiyä ilbaşı Vladimir Putin Ukrainağa cibärelgän teläsä-nindi çit il ğaskärläreneñ Mäskäw öçen qanunlı maqsat bulaçağı turında kisätte. Ul, şulay uq, solıx kileşüe tözelgän oçraqta andıy köçlärgä kiräk qalmayaçağın belderde.

Putin, comğa könne Vladivostokta uzğan Könçığış İqtisad Forumında çığış yasap, Parijda uzğan "teläktäşlär koalitsiyäse" oçraşuına qarata fikerlären citkerde. Bu törkem Kiyevqa xärbi yärdäm kürsätüçe illärdän tora häm ut tuqtatu kileşüe tözelgännän soñ ğaskärlär cibärergä wäğdä itä.

“Ukrainağa kertelergä mömkin xärbi berleklärgä kilgändä, ägär dä alar bügen Ukrainada oçrasa, Rusiyä ğaskärläre öçen qanunlı maqsat bulaçaq,” — dide Putin.

“Ozın möddätle solıxka kiteräçäk kileşülärgä ireşelä ikän, min alarnıñ Ukraina cirendä buluına bötenläy mäğnä kürmim. Şul ğına. Çönki ägär dä bu kileşülärgä ireşelä ikän, Rusiyäneñ alarnı tulısınça ütäyäçägenä berkem dä şiklänmi,” — dip östäde ul.

Awrupa Berlege citäkçelegendäge iminlek garantiyäläre plannarı

Bu süzlär Fransiyä ilbaşı Êmmanuel Makronnıñ 26 ilneñ Ukrainağa suğıştan soñ iminlek garantiyäläre birergä ışandıruı turında iğlan itüennän soñ äytelde. Bu garantiyälär cirdä, diñgezdä häm hawada xalıqara köçlärne üz eçenä ala.

Rusiyä NATOnıñ kiñäyü mömkinlege häm Kiyevnıñ ittifaqqa quşılu telägen 2022nçe yılnıñ fevralendä Ukrainağa tulı külämle höcüm başlawınıñ säbäplärennän berse dip qabatlap kilä.

Täqdim itelä

Zelenskiy belän turıdan-turı söyläşülär

Putin Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiynı turıdan-turı söyläşülärgä çaqıruın qabatladı häm monıñ öçen “iñ yaxşı urın” Mäskäw bulaçağın äytte.

“Ägär dä kemder çınnan da bezneñ belän oçraşırğa teli ikän, bez äzer. Moña iñ yaxşı urın — Rusiyä Federatsiyäse başqalası, kaharman şähär Mäskäw,” — dide ul.

Putin süzlärenä qarağanda, Kiyev moñarçı Rusiyä belän êlemtägä kerüne kire qaqqan, läkin xäzer dialog êzli başlağan.

Ul Ukraina delegatsiyäse öçen “yöz protsent” iminlek garantiyäläre biräçägen wäğdä itte, läkin Ukrainanıñ başqa oçraşu urını saylaw taläplären “çiktän tış” dip atadı.

Bu belderülär Mäskäwneñ Ukrainağa Könbatış qatnaşuına qarata kisätülären häm suğış öçençe yılına kergändä söyläşülärgä äzerlegen kürsätergä tırışuın çağıldıra.

