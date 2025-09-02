Qotqaru törkemnäre Äfğanstannıñ könçığışında bulğan häm 900dän artıq keşeneñ ülemenä kitergän cir teträwdä cimerelgän öylärneñ astında isän qalırğa mömkin keşelärne êzläwne däwam itä. Yäkşämbe könne tön urtasında Paqıstanğa yaqın tawlı töbäkne teträtkän 6 ball zurlığındağı zilzilädän soñ, kimendä, 5 afterşok terkälä.
Kunar töbäge ğadättän tış xällär idaräse başlığı Äxsanullax Äxsan “Operaśiyälär töne buyı däwam itte. Yıraq awırllarda äle haman xastaxanägä êvakuaśiyälänergä tiyeşle yaralılar bar”,-dip söyli.
Awıl xalqı da qotqaruçılarğa quşılıp, tawlardağı üzänleklärdä balçıq häm taştan tözelgän yortlarnıñ cimereklären qulları belän çistartırğa tırıştı.
Aşığıç yärdäm
BMO migraśiya agentlığı iñ nıq zıyan kürgän qayber awıllarğa, yul bulmaw säbäple, äle haman barıp citä almawların belderde.
AQŞ geologik tikşerenülär oyışması citkergänçä, cir teträwneñ üzäge Cälalabadtan yaqınça 27 çaqrım yıraqlıqta 8 kilometr tiränlektä bula.
Äfğanstan distä yıllar däwam itkän bäreleşlärdän soñ dön’yanıñ iñ yarlı illärennän bersenä äwerelde. AQŞ köçläreneñ 2021nçe yılda annan çığuınnan birle ilgä çittän yärdämnär zur külämdä tuqtadı häm älege xäl bolay da zäğıyf däwlätneñ afätlärgä cawap birü mömkinlegen tağın da kimette.
BMO ğomum särqatibe Antonio Guterriş düşämbe könne yasağan belderüendä ixtiyaclarnı tiz arada açıqlaw, aşığıç yärdäm täêmin itü öçen wäqalätlelär belän bergä êşläwlären belderde. Ul berençe êtapta 5 million dollarlıq yärdäm yasalaçağın citkerde.