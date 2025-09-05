DÖNYA
İndoneziyada xalıq ışanıçlılarına birelgän östenleklär säbäple başlanğan waqıyğalar tuqtaldı
İl külämendä bulğan tınıçsızlıqlardan soñ studentlar wäqalätlelärne ülemnär, yaralanular häm massaküläm qulğa alular öçen cawap birergä çaqıra.
İndoneziyada uram waqıyğalarında 10 keşe hälaq bulğan (Fото: AA) / AA
5 Сентябрь 2025

İndoneziyä başqalası Jakarta uramnarı, atnadan artıq däwam itkän, qayberläre köç qullanu belän ütkän, il külämendäge protestlardan soñ, comğa könne tınıç buldı. İldä ber ük waqıtta Möxämmäd päyğambärneñ tuğan köne bäyrämen bilgeläp uzalar.

Bu tärtipsezleklär başta deputatlarnıñ toraq öçen aqçalata yärdäm alularına qarşı rizasızlıq belän başlanğan ide. Läkin, Jakarta şähärendä miting waqıtında politsiyä maşinası mototsikl taksi yörtüçesen bärep ütergäç, wazğıyät kiskenläşte.

Protestlar tiz arada başqa töbäklärgä dä taraldı.

Deputatlarnıñ östenlekläre häm politsiyä ısulları

Pänceşämbe könne student törkemnäre ministrlar belän oçraşıp, deputatlarnıñ östenlekläre häm demonstrantlarğa qarşı qullanılğan politsiyä ısulları turında şiqayätlären citkerde. Atna başında alar parlament wäkilläre belän dä söyläşülär alıp bardı, läkin ilbaşı Prabowo Subianto belän oçraşuğa ireşä almadılar.

Täqdim itelä

Keşe xoquqları törkemnäre bu protestlarnıñ zur qorbannarğa kiterüen äytä.

Keşe xoquqların küzätü oyışması mäğlümatlarına qarağanda, iminlek köçläre belän bäreleşlärdä häm başqa tärtipsezleklärdä, kim digändä, 10 keşe ülgän, 1,000nän artıq keşe yaralanğan.

Wäqalätlelär ildä 3,000nän artıq keşene saq astına alğan, bu xoquq yaqlaw oyışmaları tarafınnan kiñ külämle basım dip bäyälänä.

Xökümät älegä toraq öçen bäxäsle aqçalata yärdämne yäki iminlek köçläreneñ êş ısulların küzdän kiçeräçäge turında belderü yasamadı. Şuña kürä bäyräm tämamlanğaç tınıçlıqnıñ däwam itäçäge şöbhä tudıra.

