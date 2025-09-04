Nigeriyäneñ tönyaq-üzäk Niger töbägendä 100dän artıq yulçı utırğan köymä äylänep qaplandı, näticädä, kim digändä, 60 keşe häläk buldı, dip xäbär itte cirle räsmilär.
Köymä sişämbe irtäsendä Malale rayonınıñ Tungan Sule awılınnan çıqqan häm Dugga şähärenä qayğı urtaqlaşu öçen yul totqan. Läkin Borgu cirle idaräse Gausawa cirlege yanında su astındağı ağaç tamırına bärelep awa.
“Köymä faciğasendä ülüçelär sanı 60qa citte,” dip belderde Borgu cirle idaräse räise Abdullahi Baba Ara çärşämbe könne “Reuters” agentlığına.
“10 keşe awır xäldä tabıldı, häm küplär äle dä êzlänä.”
Faciğa cirle waqıt belän säğat 11dä (1000 GMT) bulğan. Şagumi rayonı başlığı Sa’adu Inuwa Muhammad waqıyğa urınına tiz arada kilep citkän.
“Köymädä 100dän artıq keşe bar ide. Bez yılğadan 31 mäyetne kütärdek. Köymäne dä su astınnan alıp çıgardıq,” dip añlattı ul, häm qorbannarnıñ kübese xatın-qızlar häm balalar buluın östäde.
Dürt keşe sişämbe könne İslam yolaları nigezendä cirlängän.
Niger töbägeneñ Gädättän tış xällär idaräse (NSEMA) cirle suğa çumuçılar häm qotqaru xezmätkärläreneñ êşläwen däwam itüen belderde.
Agentlıq 29 ülem oçrağın, 50 yulçınıñ qotqarıluın häm 2 keşeneñ äle dä yuğalğan sanaluın rasladı, läkin tağın da kübräk mäyetlär tabılu belän san artaçağın tanıdı.
Agentlıq köymäneñ tiyeşennän kübräk yulçı belän tulğan buluın häm ağaç tamırına bärelep awuın äytte.
Nigeriyada, bigräk tä yawım-töşem waqıtında, köymä faciğaläre yış bula. Moña iminlek taläplärenä bitaraflıq, tiyeşennän kübräk yulçı alu häm naçar xäldäge köymälär qullanu säbäpçe.
Soñğı yıllarda, êçke su yullarında şundıy waqıyğalarda yözlärçä keşe häläk buldı.
Xakimiyätlär iminlek qağıydäläreneñ ütälüen häm operatorlarnıñ su däräcäläre turında kisätülärne isäpkä aluı yäisä almawın tikşeräçäk.