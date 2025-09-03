DÖNYA
İzrail dronnarı Livanda BMO xezmätkärläre bulğan urın tiräsenä bomba attı
BMOnıñ Livan waqıtlıça tınıçlıq köçläre “Bu, noyabr ayında utnı tuqtatu iğlan itelgännän birle, UNIFIL xezmätkärläre häm mölkätenä qarata iñ citdi höcümnärdän berse” dip belderde.
Ber grenata 20 metr eşlek'tä, öç grenata isä BMG xezmätkärläre häm maşinalarınnan 100 metr eşlek'tä yarılıp kitte. / AA
3 Сентябрь 2025

Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ Livandağı waqıtlı tınıçlıq köçläre (UNIFIL) İzrail dronnarınıñ sişämbe irtäsendä BMO xezmätkärläre yaqınına, yul xäräkätenä qomaçawlawçı bloklarnı çistartu êşläre barğan urınğa, dürt granata taşlawın belderde.

"Bu, uzğan noyabr ayındağı utnı tuqtatu kileşüennän soñ UNIFIL xezmätkärlärenä häm mölkätenä qarata iñ citdi höcümnärneñ berse," dip belderde UNIFIL çärşämbe könne yasağan belderüendä.

Ber granata UNIFIL xezmätkärlärenä häm mölkätenä - 20 metr, ä öç granata 100 metr yaqın töşkän.

Uzğan atnada Berläşkän Millätlär Oyışmasınıñ iminlek şurası Livandağı tınıçlıq saqlaw missiyäsen 2026 yıl axırına qadär ozaytu turında berdäm räweştä qarar qabul itte. Şunnan soñ, ber yıllıq tärtiple häm imin räweştä çigenü häm çığu başlanaçaq.

1978 yılda oyışqan UNIFIL Livannıñ İzrail belän könyaq çigen saqlıy.

