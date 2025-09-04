DÖNYA
Äfğanstanda köçle cir teträwdän soñ ülüçelär sanı 2205tän arttı
Qotqaru êşçänlekläre bik küp töbäktä däwam itä, meñnärçä yaralanuçı bar, gumanitar yärdäm törkemnäre aşığıç yärdäm mäs’äläsendä kisätä.
Кешелеклелек оешмалары кискенләшүче кризисны булдырмау өчен тиз арада халыкара ярдәм сорый. / AA
4 Сентябрь 2025

Äfğanstannıñ könçığışında yäkşämbe kiçendä bulğan köçle cir teträwdän soñ êzläw häm qotqaru êşläre däwam itä. Taliban xökümäte wäkile süzlärenä qarağanda, bu facıyğada, kim digändä, 2,205 keşe häläk bulğan, häm meñnärçäse yaralanğan.

Taliban süzçese Hamdullah Fitrat, qorbannar sanın citkerep, qotqaru häm êzläw êşläreneñ däwam itüen äytte. "Keşelär öçen çatırlar qorıldı, berençe yärdäm häm aşığıç kiräk-yaraqlar kiterü däwam itä," dip belderde ul.

Kunar wilayäte cirle iminlek köçläre süzçese Rahimullah Hamzala pänceşämbe könne beldergänçä, ülgännär häm yaralanganar sanı tulayım 5,000nän artqan.

"Küp kenä keşelärneñ äle dä cimereklär astında qaluın, isän qalğannarnı êzläw däwam itüen isäpkä alğanda, ülgännär sanı tağın da arta ala," dip kisätte ul.

Xalıqara yärdäm çaqıruı

Täqdim itelä

Kabul wäqalätleläre cir teträwdän zur zıyan kürgän Nangarhar, Laghman häm Panjşir wilayätlärennän qorbannar sanın kötä. Nangarharda inde, kim digändä, 12 keşeneñ ülüe raslanğan.

Gumanitar oyışmalar cimerekläreneñ küläme bik zur buluın äytä häm tiränäyüçe krizisnı buldırmas öçen aşığıç xalıqara yärdäm sorıy.

Törkiyä 25 tonna yärdäm cibärde. Aña sıyınu materialları, gigiyena cıyılmaları häm azıq-tölek kerä. Şulay uq, Paqstan, İran, Qıtay, Hindstan häm berniçä Könbatış ile yärdäm wäğdä itkän.

AQŞ geologik xezmäte xäbär itkänçä, cir teträw cirle waqıt belän 11:47 (GMT 19:17) Jalalabadnıñ 27 kilometr könçığışı häm tönyaq-könçığışında, 8 kilometr tiränlektä bulğan. Küpçelek xalıq ul waqıtta yoqlağan.

Bu - Taliban 2021 yılda xakimiyätkä kilgännän birle Äfğanstanda bulğan öçençe zur cir teträw bularaq terkälde. Afät ilneñ gumanitar awırlıqların tağın da qatlawlandıra.

