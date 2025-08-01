MÄDÄNİYÄT
2 min uqıu
Törkiyäneñ Laodikeia borınğı qalasında 2 meñ yıllıq parlament binası tabıldı
Rim çorına qarağan äsär borınğı Anadoluda moña qädär kürenmägän miğmari stil bulğan bişpoçmaqlı divarlardan tora häm altıpoçmaqlı planğa iyä
Törkiyäneñ Laodikeia borınğı qalasında 2 meñ yıllıq parlament binası tabıldı
The structure held 600-800 members and remained in use until the seventh century AD. / Photo: AA
1 Август 2025

Törkiyäneñ könyaq-könbatışında urnaşqan häm UNESCO Bötendönya mirası waqıtlı isemlegenä kertelgän Laodikeia borınğı qalasındağı qazu êşläre waqıtında borınğı megapolisnıñ idari üzäge buluı farazlanğan 2 meñ yıllıq parlament binası tabıldı.

2025nçe yılnıñ qazılmalar sezonında yasalğan bu açış bügenge köndä Denizli vilayätendä urnaşqan, bezneñ êrağa qädär 5500nçe yıllarğa qarağan borınğı şähärdäge 22 yıllıq arxeologiyä häm restovraśiyä êşçänlegendä möhim êtap bulıp tora.

Laodikeiada moña qädär ütkärelgän arxeologik qazılmalarda freskalar belän bizälgän travertin taşları, yaqınça 3 metr zurlığında (10 futqa yaqın diyärlek) mäşhür Rim imperatorı Trajan häykäle, Traian fontanı, ber ruxanineñ baş häykäle häm Homernıñ “Odisseya"sındağı qurqınıç canvar Scyllanı taswirlawçı bertörkem häykäl tabıldı.

Bıyılğı êşçänlek arxeologlarnıñ şähärneñ säyäsi häm yuridik üzäge bularaq wazıyfa başqaruına ışanğan borınğı parlament binasına yünälde. Qazılmalar näticäsendä borınğı Anadoluda moña qädär oxşaşı kürenmägän, bişpoçmaqlı tışqı divarlarğa häm altıpoçmaqlı planğa iyä tiñsez parlament binası qazıp çığarıldı.

recommended

Bezneñ êrağa qädär berençe ğasırğa qarağan bina 600-800 keşelek sıydırışlı häm bezneñ êranıñ cidençe ğasırına qädär qullanılğan. Urınnarğa qazıp yazılğan isemnärdä parlamenttağı olı yäştägelär, yäşlär häm watandaşlar bilgelängän. Baş sudyanıqı buluı farazlanğan utırğan sınnıñ soñınnan östälgän başqa iyä buluı – waqıt uzu belän liderlarnıñ alışınuın kürsätä.

Säyäsi agora, arxiv zalları, zur munça kompleksı häm töbäkneñ iñ zur stadionı belän äyländerep alınğan bu mäydan Laodikeianıñ Rim däwerendä möhim idari häm yuridik märkäz bularaq uynağan töp rolen raslıy.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us