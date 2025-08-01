Törkiyäneñ könyaq-könbatışında urnaşqan häm UNESCO Bötendönya mirası waqıtlı isemlegenä kertelgän Laodikeia borınğı qalasındağı qazu êşläre waqıtında borınğı megapolisnıñ idari üzäge buluı farazlanğan 2 meñ yıllıq parlament binası tabıldı.
2025nçe yılnıñ qazılmalar sezonında yasalğan bu açış bügenge köndä Denizli vilayätendä urnaşqan, bezneñ êrağa qädär 5500nçe yıllarğa qarağan borınğı şähärdäge 22 yıllıq arxeologiyä häm restovraśiyä êşçänlegendä möhim êtap bulıp tora.
Laodikeiada moña qädär ütkärelgän arxeologik qazılmalarda freskalar belän bizälgän travertin taşları, yaqınça 3 metr zurlığında (10 futqa yaqın diyärlek) mäşhür Rim imperatorı Trajan häykäle, Traian fontanı, ber ruxanineñ baş häykäle häm Homernıñ “Odisseya"sındağı qurqınıç canvar Scyllanı taswirlawçı bertörkem häykäl tabıldı.
Bıyılğı êşçänlek arxeologlarnıñ şähärneñ säyäsi häm yuridik üzäge bularaq wazıyfa başqaruına ışanğan borınğı parlament binasına yünälde. Qazılmalar näticäsendä borınğı Anadoluda moña qädär oxşaşı kürenmägän, bişpoçmaqlı tışqı divarlarğa häm altıpoçmaqlı planğa iyä tiñsez parlament binası qazıp çığarıldı.
Bezneñ êrağa qädär berençe ğasırğa qarağan bina 600-800 keşelek sıydırışlı häm bezneñ êranıñ cidençe ğasırına qädär qullanılğan. Urınnarğa qazıp yazılğan isemnärdä parlamenttağı olı yäştägelär, yäşlär häm watandaşlar bilgelängän. Baş sudyanıqı buluı farazlanğan utırğan sınnıñ soñınnan östälgän başqa iyä buluı – waqıt uzu belän liderlarnıñ alışınuın kürsätä.
Säyäsi agora, arxiv zalları, zur munça kompleksı häm töbäkneñ iñ zur stadionı belän äyländerep alınğan bu mäydan Laodikeianıñ Rim däwerendä möhim idari häm yuridik märkäz bularaq uynağan töp rolen raslıy.