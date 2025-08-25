NBA legendaları Maykl Djordan häm Kobi Brayant bergä tasvirlanğan basketbol kartı Texas ştatındağı aukśion yortında rekord külämdäge summağa – 12,932 million dollarğa satıldı häm xäzergä çaqlı satılğan iñ qıymmätle sport kartoçkası buldı.
Üzäge Dallasta bulğan Heritage aukśion yortı AQŞta urnaşqan X sośial’ media platforması aşa yäkşämbe könne belderü yasap, 2007–08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs kartınıñ şimbä könne ütkärelgän sport aukśionında rekord quyuın xäbär itte.
Aukśion yortı bolay dip yazdı:
“2007–08 Upper Deck Exquisite Collection Dual Logoman Autographs Michael Jordan & Kobe Bryant #DL-KM imzalı kartı öçen täq’dimnär, anda tasvirlanğan uyınçılar kebek ük küklärgä kütärelde häm 12,932,000 dollarğa citte”.
Kartoçkada ike basketbol legendasınıñ portretları, imzaları häm NBA forması logotipları bar. Kartoçka berdänber ikele Logoman kartası üzençälegenä iyä.
Bu satu êlekke 5,2 million dollar bulğan NBA kartı rekordınnan ike tapqırdan beraz kübräk häm 2022 nçe yılda 12,6 million dollarğa satılğan 1952 yılğı Topps Mickey Mantle kartoçkasıı rekordın az ğına ayırma belän uzıp kitte.
Satıp aluçınıñ iseme açıqlanmadı.
Altı tapqır çempion bulğan Djordan, NBA tarixınıñ iñ mäşhür uyınçısı itep qabul itelä; ikençe ber basketbol legendası Brayant isä 2020 nçe yılnıñ ğıynwarında boralaq qazasında ğomeren yuğaltqançı üz kar’yerasında biş tapqır çempion buldı.