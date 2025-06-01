UEFA Çempionnar ligasın täwge tapqır yawlağan “Pari Sen-Jermen” (PSG) “İnter Milan” komandasın 5:0 isäbe belän ciñde.
Yäş’ futbolçı Desir Duy “PSG” öçen şimbä könne “Allianz Arena” stadionında ike gol kertte, Achraf Hakimi öçen berençe golnı äzerläde.
Annan soñ Xviça Kvaratsxelia isäpne 4:0ğa citkerde, 19 yäş’lek Senni Mayulu soñğı golnı kertte.
“PSG” moñarçı ike tapqır finalğa çıqqan ide, ä “İnter Milan” öç märtäbä UEFA kubogın yawladı, soñğısı 2010 nçı yılda ide.
2020 nçe yılda “Bavariya Myunxen” belän uynalğan finalda ciñelgän “PSG”, bıyıl törkem saylap alu matçlarınnan awırlıq belän ütüenä qaramastan, nihayät’ küptän kötkän ciñügä ireşte.
Ciñüdän soñ Franśiya ilbaşı Êmmanuêl’ Makron “PSG” klubın qotlap, "Parij bügen kiç Awrupanıñ başqalası buldı" dip belderde. “X” sośial’ media platformasında "PSG” öçen ciñü köne. Afärin, bez ğorurlanabız” dip yazdı.
İlbaşı idaräse ofisı, ciñüne bäyräm itü öçen yäkşämbe könne komandanı qabul itäçägen belderde.