SÄYÄSÄT
1 min uqıu
Venesuêla Kolumbiya çigenä 15 meñ ğaskär urnaştıraçaq
Bu adım AQŞnıñ Venesuêla ilbaşı Nikolas Maduroğa qağılışlı büläk külämen arttıruınnan soñ yasaldı
Venesuêla Kolumbiya çigenä 15 meñ ğaskär urnaştıraçaq
/ AP
26 Август 2025

Venesuêla êçke êşlär ministrı duşämbe könne yasağan belderüendä Kolumbiya çigendäge Sulia häm Taçira ştatlarına 15 meñ ğaskär urnaştırılaçağın citkerde.

Diosdado Cabello bu urnaştıru maqsatın tınıçlıq täêmin itü häm töbäktäge cinayät’ törkemnäre belän köräşü dip belderde.

 Operaśiyädä aviaśiya, pilotsız oçu apparatları häm yılğa  patrul’läre qullanılaçaq.

Täqdim itelä

Bu adım AQŞnıñ Venesuêla däwlät başlığı Maduronı êläkterügä yärdäm itkän mäğ’lümat öçen büläkne 50 million dollarğa citkerüe häm Karib utrawlarına xärbi köç cibärüe belän bergä soñğı waqıtta töbäktä kiyerenkelekneñ artuınnan soñ yasaldı.

Cabello Kolumbiya citäkçelegen çiktä cinayät’ êşlärgä tırışuçılarnı beterü öçen üz burıçların ütärgä çaqırıp bolay dide:
“Cinayät’çelär belän, cinayät’ törkemnäre belän bäyläneşe bulğan härkem üz östenä cawaplılıq alırğa tiyeş. Bez dä cawaplılıq alaçaqbız.”

Ul bolay dip östäde:
“Xalqıbız ışana ala: bu töbäktä barlıq tırışlıqnı kürsätäçäkbez. 15 meñ ğaskär poliśiya köçläreneñ tulısınça yärdämenä iyä bulaçaq. Bu — urtaq tırışlıq. Xäzerge waqıtta operaśiyälär alıp barıla, qayber (cinayät’) lager’ların yuq itüebezgä dä garantiya biräm”.

Öyrän
Ärdoğan: "Srebreniśa genośidınıñ inqär itelüen kire qağabız"
Burhanettin Duran Törkiyä ilbaşı idaräseneñ êlemtä bülege başlığı itep bilgelände
İzrail räsmi zatı: “Ägär Xamas qoral taşlamasa suğış däwam itäçäk”
Kiyev: “Rusiya Ukrainağa bügengä çaqlı iñ zur hawa höcümen başqardı”
AQŞ Ukrainağa tağın da kübräk Patriot hawa saqlanu sistemaların cibäräçäk
Tramp belän Netan'yaxu Aq Yortta ike kön êçendä ike tapqır oçraştı
Germaniya: “Qıtay bezneñ oçqıçıbıznı Qızıl diñgez östendä lazer belän nişan itep aldı”
Törkiyä däwam itüçe mäxkämä barışına qağılışlı Franśiyanıñ tänqitlären tıqşınu dip atap kire qaqtı
Tışqı êşlär ministrı BRICS sammitı qısalarında Rusiya häm Qazaqstandağı wazıyfadaşları belän oçraştı
Tönyaq Ğiraqta metan gazı faciğası: 12 törek ğaskäriye şähit buldı
Tramp - Zelenskiy söyläşüennän soñ Kiev AQŞtağı ilçesen almaştırırğa mömkin
AQŞ terrorçılar belän köräşü öçen terrorçılarnı finanslayaçaq
Kön’yaq Koreya mäxkämäse Yunnı saq astına alu taläbe belän bäyle utırışnı 9 nçı iyüldä ütkäräçäk
Radar mäğlümatları kürsätkänçä, İran raketaları İzrailneñ 5 xärbi bazasına höcüm itkän
İran liderı Xamänäi İzrail belän bäreleşlärdän soñ berençe tapqır xalıq arasına çıqtı
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us