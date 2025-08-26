Venesuêla êçke êşlär ministrı duşämbe könne yasağan belderüendä Kolumbiya çigendäge Sulia häm Taçira ştatlarına 15 meñ ğaskär urnaştırılaçağın citkerde.
Diosdado Cabello bu urnaştıru maqsatın tınıçlıq täêmin itü häm töbäktäge cinayät’ törkemnäre belän köräşü dip belderde.
Operaśiyädä aviaśiya, pilotsız oçu apparatları häm yılğa patrul’läre qullanılaçaq.
Bu adım AQŞnıñ Venesuêla däwlät başlığı Maduronı êläkterügä yärdäm itkän mäğ’lümat öçen büläkne 50 million dollarğa citkerüe häm Karib utrawlarına xärbi köç cibärüe belän bergä soñğı waqıtta töbäktä kiyerenkelekneñ artuınnan soñ yasaldı.
Cabello Kolumbiya citäkçelegen çiktä cinayät’ êşlärgä tırışuçılarnı beterü öçen üz burıçların ütärgä çaqırıp bolay dide:
“Cinayät’çelär belän, cinayät’ törkemnäre belän bäyläneşe bulğan härkem üz östenä cawaplılıq alırğa tiyeş. Bez dä cawaplılıq alaçaqbız.”
Ul bolay dip östäde:
“Xalqıbız ışana ala: bu töbäktä barlıq tırışlıqnı kürsätäçäkbez. 15 meñ ğaskär poliśiya köçläreneñ tulısınça yärdämenä iyä bulaçaq. Bu — urtaq tırışlıq. Xäzerge waqıtta operaśiyälär alıp barıla, qayber (cinayät’) lager’ların yuq itüebezgä dä garantiya biräm”.