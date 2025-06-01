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Franśiyädä “PSG” ciñüeñ qotlaw çaralarında 2 keşe hälaq bulğan
İl külämendäge çaralarda 192 grajdan, 22 xoquq saqlaw xezmätkäre häm 7 yanğın sünderüçe yaralanğan
Franśiyädä “PSG” ciñüeñ qotlaw çaralarında 2 keşe hälaq bulğan
PSG crush Inter 5-0 to win 1st UEFA Champions League. / Photo: Reuters
18 сәгать элек

Franśiyäneñ “Pari Sen-Jermen” (PSG) futbol komandasınıñ Çempionnar ligasında İtaliyäneñ “İnter Milan” komandasın 5:0 isäbe belän ciñüennän soñ ütkärelgän qotlaw çaralarında kim digändä 2 keşe hälaq bulğan, 500dän artıq keşe qulğa alınğan.

Cirle “BFMTV “kanalınıñ Parij prokuraturasına nigezlänep birgän xäbärenä qarağanda, Parijdağı qotlaw çaraları waqıtında skuterda baruçı 23 yäş’lek ber ir-at maşina kilep bärelü näticäsendä wafat bulğan.

Tagın ber xäl Parijnıñ kön’yaq-könbatışında urnaşqan Dax qasabasında bulğan: anda 17 yäş’lek yäş’üsmer qotlawlar waqıtında pıçaq qadap üterelgän.

Şul uq kanal xäbärenä qarağanda, il külämendäge qotlaw çaralarında barlığı 192 grajdan, 22 xoquq saqlaw xezmätkäre häm 7 yanğın sünderüçe yaralanğan.

Waqıyğalarda 491e Parijda bulu belän barlığı 559 keşe qulğa alınğan.

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