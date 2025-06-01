Franśiyäneñ “Pari Sen-Jermen” (PSG) futbol komandasınıñ Çempionnar ligasında İtaliyäneñ “İnter Milan” komandasın 5:0 isäbe belän ciñüennän soñ ütkärelgän qotlaw çaralarında kim digändä 2 keşe hälaq bulğan, 500dän artıq keşe qulğa alınğan.
Cirle “BFMTV “kanalınıñ Parij prokuraturasına nigezlänep birgän xäbärenä qarağanda, Parijdağı qotlaw çaraları waqıtında skuterda baruçı 23 yäş’lek ber ir-at maşina kilep bärelü näticäsendä wafat bulğan.
Tagın ber xäl Parijnıñ kön’yaq-könbatışında urnaşqan Dax qasabasında bulğan: anda 17 yäş’lek yäş’üsmer qotlawlar waqıtında pıçaq qadap üterelgän.
Şul uq kanal xäbärenä qarağanda, il külämendäge qotlaw çaralarında barlığı 192 grajdan, 22 xoquq saqlaw xezmätkäre häm 7 yanğın sünderüçe yaralanğan.
Waqıyğalarda 491e Parijda bulu belän barlığı 559 keşe qulğa alınğan.