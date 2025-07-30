“Mişlen” dekabr’ ayında İstanbulda oyıştırılaçaq ber çarada Kapadokiyada saylağan restorannarnı açıqlayaçaq.
Törkiyäneñ aldınğı turistik urınnarınnan Kapadokiya, prestijlı restorannarnı bäyäläw sisteması bulğan “Mişlen beleşmäse”nä kerep, ilneñ gastronomiya ölkäsendä tanılğan iñ yaña töbäge buldı.
Mädäniyät häm turizm ministrı Mäxmät Nuri Ärsoy bu xäbärne ğorurlıq dip atadı häm Törkiyäneñ dön’ya gastronomiyasendäge artuçı ähämiyäten kürsätüen äytte.
Törek ministrı sośial’ mediada bolay dip yazdı: “Urta Anadolunıñ meñnärçä yıllıq läzzät mirasın bügengä qadär kitergän Kapadokiya İstanbul, İzmir häm Muğladan soñ “2026 Mişlen beleşmäse”nä kertelde. Bu ğorurlandıruçı täraqqıyät’ gastronomiya turizmında Törkiyä ireşkän yuğarı däräcäne tağın ber tapqır kürsätep tora.”
Mädäniyät häm turizm ministrlığı belderüenä kürä “Mişlen beleşmäse”neñ xalıqara mödire töbäkneñ mädäniyät häm gastronomiya törlelege belän inspektorlarğa täêsir itüen açıqladı.
“Kapadokiya aş-suları töbäk belän tirän bäyläneştä. Aşçılar ostalıqlarınıñ här êtabında cirle produktlarnı häm awıl xucalığın töp êlement bularaq qullana. Bu töbäkne saylaw öçen tağın ber säbäp bar: Kapadokiyaneñ tiñsez gastronomik dön’yasın tatıp qaraw,” – dide ul.
Urta Anadoluda urın aluçı häm YUNESKOnıñ “Dön’ya mirası isemelege”nä kergän tarixi Kapadokiya päri morcaları, qıyalarğa uyılıp yasalğan öylär häm çirkäwläre belän, tañ atqanda oyıştırıluçı qaynar hawa şarı turları belän tanılğan. Şulay uq çülmäk kebabları, tandırda peşkän itlär, cirle qabımlıqları belän bay kulinariyase bar.
“Mişlen beleşmäse” Kapadokiyada saylağan restorannar 4 dekabr’dä İstanbuldağı Four Seasons Hotel Bosphorus qunaqxanäsendä uzaçaq çarada açıqlanaçaq.
Şul uq çarada İstanbul, İzmir, Ägäy yarları häm Törkiyäneñ kön’yaq-könbatışında urnaşqan Muğlada saylanğan restorannar da beldereläçäk.