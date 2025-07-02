DÖNYA
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İlon Masknıñ Starlink sisteması Şri-Lankada internet xezmätlären başlap cibärde
Utraw däwläte Şri-Lanka xäzer Kön’yaq Aziyädä Starlink xezmätenä totaşqan ikençe il buldı.
İlon Masknıñ Starlink sisteması Şri-Lankada internet xezmätlären başlap cibärde
FILE PHOTO: Tesla's CEO Elon Musk announced on X (formerly Twitter) that Starlink's internet services are now available in Sri Lanka. / Reuters
2 Июль 2025

Şirkät citäkçese İlon Mask çärşämbe könne yasağan belderüendä, Starlinknıñ Şri-Lankada internet xezmäten başlawın rasladı.

Mask “X” platformasında: “Starlink xäzer Şri-Lankada qullanıla ala!” — dip yazdı.

Şirkät uzğan ayda Bangladeşta dä xezmät kürsätä başlağan ide.

Bıyılnıñ mart ayında Paqıstan da Starlinkka ildä êşçänlek alıp baru öçen waqıtlıça “Qarşı çığu yuq” (No Objection Certificate – NOC) dokumentı birde.

Bıyılnıñ başlarında Hindstannıñ ike telekommunikaśiya gigantı — Bharti Airtel häm Reliance Jio — Starlink internet xezmäten ilgä kertü öçen SpaceX belän kileşü imzaladılar.

Amerikalı milliarder İlon Masknıñ şirkäte SpaceXnıñ ber bülege bulğan Starlink bügenge köndä 125tän artıq il häm töbäktä êşçänlek başqarıp üzeneñ global’ qırların bik tiz kiñäytte.

Starlink tübän Cir orbitasındağı iyärçennärdän torğan yoldızlıq qullanıp, yıraq yäki internet xezmätläre citärlek bulmağan töbäklärdä internetqa totaşu täêmin itä.

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