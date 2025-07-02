Şirkät citäkçese İlon Mask çärşämbe könne yasağan belderüendä, Starlinknıñ Şri-Lankada internet xezmäten başlawın rasladı.
Mask “X” platformasında: “Starlink xäzer Şri-Lankada qullanıla ala!” — dip yazdı.
Şirkät uzğan ayda Bangladeşta dä xezmät kürsätä başlağan ide.
Bıyılnıñ mart ayında Paqıstan da Starlinkka ildä êşçänlek alıp baru öçen waqıtlıça “Qarşı çığu yuq” (No Objection Certificate – NOC) dokumentı birde.
Bıyılnıñ başlarında Hindstannıñ ike telekommunikaśiya gigantı — Bharti Airtel häm Reliance Jio — Starlink internet xezmäten ilgä kertü öçen SpaceX belän kileşü imzaladılar.
Amerikalı milliarder İlon Masknıñ şirkäte SpaceXnıñ ber bülege bulğan Starlink bügenge köndä 125tän artıq il häm töbäktä êşçänlek başqarıp üzeneñ global’ qırların bik tiz kiñäytte.
Starlink tübän Cir orbitasındağı iyärçennärdän torğan yoldızlıq qullanıp, yıraq yäki internet xezmätläre citärlek bulmağan töbäklärdä internetqa totaşu täêmin itä.