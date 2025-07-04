İlbaşı Donal'd Tramp ilneñ 250 yıllığı uñayınnan ütkäreläçäk “Amerika 250” çaraları qısalarında Aq Yortta Ultimate Fighting Championship (UFC) köräşe uzaçağın belderde.
Tramp pänceşämbe könne Ayova statınıñ yärminkä mäydanında yasağan çığışında bu çaranı ilbaşınıñ yaqın partnyerı bulğan UFC citäkçese Uayt Dêyna oyıştıraçağın häm yaqınça 25 meñ tamaşaçını cälep itäçägen äytte.
“Milli parklarıbızda, tarixi urınnarda Amerikanıñ 250 yıllığı nisbätennän maxsus çaralar uzaçaq. Xätta UFC köräşe ütkärergä dä niyätlim” ,– dide ul.
“UFC qarawçı barmı? Uayt Dêynanı beläsezme? UFC köräşe bulaçak. Küz aldıgızğa kiterägez: Aq Yort işeğaldında UFC köräşe uzdıraçaqbız”,– dip östäde Tramp.
“Tulısınça citdi”
Aq Yortnıñ matbuğat särqatibe Karolin Lévitt Trampnıñ bu plan turında tulısınça citdi ikänen äytte, läkin wäqalätle zatlar röxsätlär häm Milli park xezmäte belän koordinaśiya kebek logistik mäs’älälärneñ älegä tögäl bilgele bulmawın belderde.
UFC matçı qotlawlar qısasında ildä oyıştırılaçaq çaralarnıñ ber öleşe bularaq planlaştırıla. Çara uzaçaq töp urınnar, formatlar häm iminlek çaraları östendä êşlilär.
Tramp UFCnıñ daimi tamaşaçısı häm moñarçı Oktagonda berniçä tapqır qatnaşqan ide. UFC citäkçese Uayt Dêyna 2024 yılda oyıştırılğan Cömhüriyätçe Milli Kongressınıñ soñğı kiçendä Trampnı tanıtqan ide..