TÜRKİYE
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Törkiyä Rimda açıqlğan kürgäzmädä mädäni xäzinäläre belän urtaqlaşa
TTörkiyäneñ mädäni xäzinäläre Rimda Urta diñgez urtaq mirasın kürsätüçe êkspoziśiyädä tamaşaçılarğa täq’dim itelde.
Törkiyä Rimda açıqlğan kürgäzmädä mädäni xäzinäläre belän urtaqlaşa
The exhibition titled “Cybele–Magna Mater Idaea tra Roma, Tunisi e il Mediterraneo” opened on Thursday. / AA
33 минут элек

Törkiyädän öç borınğı äsär häm ber reproduksiya xäzerge waqıtta Rimda yaña kürgäzmädä kürsätelä, dip xäbär itte Törkiyä Mädäniät häm turizm ministrlığınıñ Mädäni miras häm muzeylar baş idaräse comğa könne.

“Kibele – Magna Mater Idaea tra Roma, Tunisi e il Mediterraneo” dip ataluçı kürgäzmä pänceşämbe könne açıldı häm ul Kolizey arxeologik parkı direktoratı häm Tunis Milli miras institutı belän xezmättäşlektä oyıştırılğan.

Törkiyä mädäniyat häm turizm ministrlığı xalıqara däräcädä küp sanda turistlar cälep itä torğan bu kürgäzmädä Törkiyä äsärläreneñ qatnaşuın “bezneñ borınğı mirasnı tanıtu häm İtaliya belän tirän tamırlı bäyläneşlärebezne nığıtu öçen möhim forsat” dip bäyäli.

Tunisnıñ Zama borınğı şähärennän tabılğan äyberlär belän bergä, kürgäzmädä barlığı 92 êksponat kürsätelä. Alar arasında İtaliyä muzeylarınnan - 30, Vatikan muzeylarınnan - 3, Gretsiyädän - 4, AQŞtan - 2, Germaniyädän häm Daniyädän - berär, Bolgariyädän 5 häm Belgiya muzeylarınnan 10 äsär bar.

Kürgäzmä 5 noyabrgä qadär açıq bulaçaq.

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