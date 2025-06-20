Törkiyäneñ Yuğarı belem şurası” QS 2026” Dönyaküläm universitetlar reytingına 26 törek universitetı kerüen citkerde. Anda barlığı dönyanıñ 106 ile häm töbägennän 1500 universitet qatnaşa.
Törkiyä reytingta 20dän artıq universitet bulğan illär arasında iñ zur alğa kitü kürsätkän dürtençe il bulıp tora.
Xäbärdä äytelgänçä, 11 törek universitet iñ yaxşı 1,000 universitet arasında urın alğan. Şularnıñ 9ı, uzğan yıl belän çağıştırğanda, urınnarın yaxşırtqan, 2se üz urınnarın saqlap qalğan, häm ber universitet tä urının yuğaltmağan.
İke törek universitetı iñ yaxşı 300 universitet arasında, 4 universitet iñ yaxşı 400 arasında, häm 6 universitet iñ yaxşı 500 arasında urın alğan.
ODTÜ 269nçı urında, İTU 298nçe urında bulıp, dönyanıñ iñ yaxşı 300 universitetı arasına kerde. Koç universitetı 323nçe urında, häm Boğaziçi universitetı 371nçe urında bulıp, iñ yaxşı 400 universitet arasında urın aldı. Sabancı universitetı 404nçe urında, häm Bilkent universitetı 415nçe urında bulıp, dönyanıñ iñ yaxşı 500 universitetı arasına kerde. Şulay itep, 6 törek universitetı dönyanıñ iñ yaxşı 500 universitetı arasında urın aldı.
Hacättäpä universitetı 571nçe urında, İstanbul universitetı 628nçe urında, Änkara Universitetı 697nçe urında, Yıldız Texnik universitetı 736nçı urında, häm Gazi universitetı 915nçe urında iñ yaxşı 1,000 universitet arasında urın aldı.
QS Törkiyä xisabına kürä, ODTÜ, Boğaziçi häm İTU "Êş birüçelär abruyı" kürsätkeçe buyınça dönyanıñ iñ yaxşı 100 universitetı arasında urın aldı. Törkiyä yuğarı belemeneñ, törek universitetlarınıñ häm Törkiyäneñ xalıqara akademik abruyı tiz arta.
Yuğarı belem şurası räise Prof. Dr. êrol Özvar bolay dide: "Bu uñış oçraqlı tügel. Bez barıbız bergä tırışlıq kürsättek. Tağın da yaxşıraq näticälärgä ireşäçäkbez. Reytingka kergän häm tırışlıq quyğan barlıq universitetlarıbıznı qotlıym."