MÄDÄNİYÄT
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Törkiyä muzeyları êş sägät’lären ozınayta
İstanbul, Änkara häm Gaziantäp kebek şähärlärdäge muzeylar kiçkä qadär açıq bulaçaq
Törkiyä muzeyları êş sägät’lären ozınayta
Ephesus will remain open until 1100 PM local time on Wednesdays through Saturdays. / AA
2 сәгать элек

Törkiyädä bu cäyne dä 27 muzey häm arxeologik urınnı kiçen dä gizep bulaçaq.

Cirle häm çit il turistları tarixi häm mädäni urınnarnı 1 iyun’ – 1 oktäbr’ könnärendä kilep kürä alaçaq.

Älege programmanıñ maqsatı - mädäniyät turizmın üsterü.

İñ populyar urınnardan berse - İzmirdäge YUNESKOnıñ Dön’ya mirası isemlegendä urın aluçı borınğı Äfäs qalası.

Bu borınğı şähärne gizärgä teläwçelär çärşämbedän şimbägä qadär 23:00kä xätle kilä alaçaq.

Yäkşämbe – sişämbe könnärendä irtänge 08.00 – kiçke 19.00 arasında kilep bulaçaq.

Törkiyäneñ kön’yaq-könçığışında Adıyamandağı Nämrut tawı 04.00-09.00 sägät’lärdä açıq.

Bu taw YUNESKO isemlegenä 1987 yılda kertelde.

Aspendos, Patara, Sidä turistlarnı kiçe 22.00gä qadär qabul itäçäk.

Antaliyada Antaliya muzeyı, Alaniya muzeyı häm Nekropol’ muzeyı kebek populyar turistik urınnar 22.00dä yabıla. Biredäge antik qalalarnı da bu sägät’kä qadär gizep bulaçaq.

Didimdäge Apollon ğıybadätxanäse 21.00, Bodrumdağı Suastı arxeologiya muzeyı 22.00, Dänizlidäge Giyerapolis borınğı şähäre isä 23.00kä qadär açıq.

İstanbuldağı Arxeologiya muzeyları, Ayasofiya muzeyı belän Törek-İslam äsärläre muzeyı 22.00gä xätle êşli.

Galata manarası 23.00tä yabıla.

Kapadokiyada Därinkuyu, Kaymaklı häm Özkonak kebek cirastı şähärläre belän Zälvä- Paşabağlar açıq hawa muzeyı 21.00gä qadär açıq.

Başqalada isä şähärneñ ike möhim muzeyı êş sägät’lären ozınayta. Anadolu śivilizaśiyaläre muzeyı häm yanındağı Êtnografiya muzeyın 21.00gä qadär gizep bula.

Samsun arxeologiya häm êtnografiya muzeyı 22.00ğa xätle êşli.

Gaziantäptäge Zevgma mozaika muzeyı 21.00dä yabıla.

Şanlıurfa muzeyı, Ärzurum muzeyı 21.00gä qadär açıq.

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