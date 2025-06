Dakarun tsaron Mali sun yi arangama da mambobin wata ƙungiyar 'yan tawaye masu neman ɓallewa tsawon kwanaki biyu, wanda ya haifar da mutuwar 'yan tawaye 10, in ji Rundunar Sojin Mali.

Ƙungiyar 'yan tawaye ta Azawad ta bayyana cewa ta kashe sojojin Mali da dama tare da mambobin wata ƙungiyar sojojin da ke ƙarƙashin ikon Kremlin.

Arangamar ta fara ne da wani farmakin soji a yankin Kidal na arewacin ƙasar a ranar Alhamis, kamar yadda Rundunar Sojin Mali ta bayyana a wata sanarwa. A ranar Juma’a, an kai wa jerin motocin kayan aikin sojojin Mali hari, amma daga baya aka daƙile wannan harin, in ji sanarwar.

Ƙungiyar 'yan tawayen ta bayyana cewa ta kashe “dama-dama” daga cikin sojojin Mali da kuma mayakan ƙungiyar Africa Corps da ke ƙarƙashin ikon Kremlin a wannan hari.

Ƙungiyar 'yan tawaye ta Azawad ta shafe shekaru tana gwagwarmayar kafa ƙasar Azawad a arewacin Mali. Sun taɓa korar jami’an tsaro daga yankin kafin a cimma yarjejeniyar zaman lafiya a shekarar 2015, wadda daga baya ta rushe, don bai wa wasu tsoffin 'yan tawaye damar shiga cikin rundunar sojin Mali.

“Mun kwato manyan motoci 12 cike da hatsi, tankokin mai cike da dizal, wata motar soja, da wata motar sulke daga cikin motocin 30 da ke cikin jerin gwanon,” in ji Mohamed Maouloud Ramadan, kakakin 'yan tawaye na Azawad, a wata sanarwa da ta tabbatar da mutuwar mutum uku daga cikin mambobinsu.

Bidiyoyin da suka yadu a kafafen sada zumunta, da 'yan tawaye suka fitar, sun nuna motocin sojoji suna ci da wuta a cikin wani babban fili na hamada yayin da ake harbe-harbe, tare da matasa masu rufe fuska suna tsaye a gaban motocin. Bidiyoyin sun kuma nuna gawarwaki da ke sanye da kayan sojojin Mali. Kamfanin dillancin labarai na AP bai iya tabbatar da sahihancin bidiyoyin ba.

Mayakan Wagner sun bar Mali

Jerin arangamar da aka yi a baya-bayan nan sun nuna yadda yake da wahala ga sojojin Mali su gudanar da ayyukansu a wurare masu wahalar shiga kamar Kidal, a cewar Rida Lyammouri, kwararre kan yankin Sahel a cibiyar bincike ta Policy Center for the New South da ke Morocco.

“Yana da wahala a tattara bayanan sirri masu amfani don kare jerin motocinsu, kuma wannan yana ba wa ƙungiyoyin 'yan bindiga babbar fa'ida,” in ji Lyammouri.

Sabbin hare-haren sun faru ne kwanaki bayan ƙungiyar sojojin haya na Rasha, Wagner – wadda ta shafe fiye da shekaru uku tana taimaka wa sojojin tsaron Mali wajen yaƙi da ƙungiyoyin 'yan bindiga – ta sanar da cewa tana barin ƙasar.

Ƙungiyar Africa Corps, wadda ke ƙarƙashin kai tsaye na ma'aikatar tsaron Rasha, ta bayyana cewa za ta ci gaba da kasancewa a Mali.

Akwai kimanin sojojin haya 2,000 a Mali, a cewar jami'an Amurka. Ba a tabbatar da adadin waɗanda ke tare da Wagner da kuma waɗanda ke cikin Africa Corps ba.