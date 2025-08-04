Morocco ilianza harakati zake za kuwania taji la tatu la TotalEnergies CAF Nations Championships (CHAN) kwa ushindi mnono wa 2-0 dhidi ya Angola katika mechi ya Kundi A kwenye Uwanja wa Kitaifa wa Nyayo, Nairobi.

Bao la kustaajabisha la Imad Riahi katika kipindi cha kwanza na bao la kujifunga la Kinito wa Angola kipindi cha pili liliipatia Simba wa Atlas ushindi uliostahili katika pambano ambalo walitawala kwa kiasi kikubwa.

CHAN, ambayo inashirikisha wachezaji pekee wanaocheza ligi zao za ndani, ilishuhudia Morocco kwa mara nyingine ikionyesha asili yao katika mashindano ambayo wameshinda mara mbili—mwaka wa 2018 na 2020.

Wakiwa na kikosi kilichoboreshwa na matarajio makubwa, Morocco waliingia uwanjani wakitafuta kuendeleza msururu wao wa mechi 13 bila kushindwa kwenye kinyang'anyiro hicho.