Morocco imeanza vyema kwa ushindi mnono dhidi ya Angola - CHAN 2024
Wakiwa na kikosi kilichoboreshwa na matarajio makubwa, Morocco waliingia uwanjani wakitafuta kuendeleza msururu wao wa mechi 13 bila kushindwa kwenye kinyang'anyiro hicho.
Morocco v Angola CHAN / CAF
4 Agosti 2025

Morocco ilianza harakati zake za kuwania taji la tatu la TotalEnergies CAF Nations Championships (CHAN) kwa ushindi mnono wa 2-0 dhidi ya Angola katika mechi ya Kundi A kwenye Uwanja wa Kitaifa wa Nyayo, Nairobi.

Bao la kustaajabisha la Imad Riahi katika kipindi cha kwanza na bao la kujifunga la Kinito wa Angola kipindi cha pili liliipatia Simba wa Atlas ushindi uliostahili katika pambano ambalo walitawala kwa kiasi kikubwa.

CHAN, ambayo inashirikisha wachezaji pekee wanaocheza ligi zao za ndani, ilishuhudia Morocco kwa mara nyingine ikionyesha asili yao katika mashindano ambayo wameshinda mara mbili—mwaka wa 2018 na 2020.

Wakiwa na kikosi kilichoboreshwa na matarajio makubwa, Morocco waliingia uwanjani wakitafuta kuendeleza msururu wao wa mechi 13 bila kushindwa kwenye kinyang'anyiro hicho.

Miguu ya chuma

Kikosi cha kocha mkuu Tarik Sektioui hakikupoteza muda kuthibiti mamlaka yao, na kushika kasi tangu mwanzo.

Baada ya nafasi chache za mapema na kona, Morocco walivunja uzio wa wapinzani wao dakika ya 29.

Mpira wa uhakika kutoka kwa Mohamed Hrimat ulimkuta Riahi, ambaye hakufanya makosa kutoka nje ya eneo la hatari, aliweka uzito kwenye mguu wa kulia ambao ilimshinda kipa wa Angola Neblú katikati mwa lango.

Atlas Lions waliendelea kukandamiza kwa bao la pili huku Riahi, Anas Bach, na Marouane Louadni wakilazimisha kuokoa faini kutoka kwa Neblú katika mashambulizi ya mfululizo kabla ya mapumziko.

