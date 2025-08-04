Mkasa huo ni muendelezo wa msururu wa ajali za meli kutoka Yemen na kuua mamia ya wahamiaji kutoka Afrika wanaokimbia migogoro na umaskini kwa matumaini ya kufika katika nchi tajiri za Ghuba ya Kiarabu.

Boti hiyo, ikiwa na wahamiaji 154 wa Ethiopia, ilizama katika Ghuba ya Aden karibu na mkoa wa kusini mwa Yemen wa Abyan mapema Jumapili, Abdusattor Esoev, Mkuu wa Shirika la Kimataifa la Uhamiaji nchini Yemen aliliambia Shirika la Habari la The Associated Press.

Alisema miili ya wahamiaji 54 ilipatikana ufukweni katika wilaya ya Khanfar, na wengine 14 walipatikana wamekufa na kupelekwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali huko Zinjibar, mji mkuu wa mkoa wa Abyan kwenye pwani ya kusini ya Yemen.

Ni wahamiaji 12 pekee walionusurika kwenye ajali hiyo, na wengine wote walipotea na kudhaniwa kuwa wamekufa, Esoev alisema.