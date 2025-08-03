Wauguzi katika hospitali za umma nchini Nigeria walisitisha mgomo wao wa siku saba wa "onyo" siku ya Jumamosi baada ya kufikia makubaliano na serikali kuhusu utekelezaji wa madai yao, kulingana na taarifa ya chama cha wauguzi.

Chama cha Kitaifa cha Wauguzi na Wakunga wa Nigeria kilisema katika taarifa kwamba serikali imejibu madai yao na kutoa "ratiba wazi" ya utekelezaji, lakini wakaongeza kuwa watafuatilia kwa karibu utekelezaji wa makubaliano hayo.

Wauguzi hao walianza mgomo huo Julai 30, wakitishia kuugeuza kuwa mgomo wa muda usiojulikana iwapo madai yao hayangetimizwa ndani ya siku saba. Wanadai mshahara wa juu, mazingira bora ya kazi, na kuajiriwa kwa wauguzi zaidi.