Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, Hakan Fidan, amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na mwenzake wa Misri, Badr Abdelatty, kujadili juhudi za kufikisha msaada wa kibinadamu Gaza na kufanikisha usitishaji wa mapigano.

Kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia vya Uturuki, Jumapili, Fidan na Abdelatty walijadili hali mbaya ya kibinadamu Gaza, hasa juhudi za kukabiliana na njaa kali inayosababishwa na mzingiro wa Israel, pamoja na maendeleo katika mazungumzo ya usitishaji mapigano.

Kushutumu uvamizi wa Israeli katika Al Aqsa

Uturuki imelaani vikali uvamizi wa hivi karibuni katika eneo la Msikiti wa Al Aqsa huko Jerusalem Mashariki inayokaliwa, uliofanywa na mawaziri wa Israeli, vikosi vya usalama, na makundi ya walowezi haramu.