Mawaziri wa Uturuki na Misri wajadili juhudi za kukabiliana na njaa inayosababishwa na Israel, Gaza
Ankara pia imekutana na kulaani shambulio la hivi karibuni katika eneo la Msikiti wa Al Aqsa katika Jerusalemu Mashariki iliyokamatwa na waziri wa Israeli na wakazi haramu.
Vita vya Israel dhidi ya Gaza vimeharibu eneo hilo, vimesambaratisha mfumo wa afya na kusababisha vifo vya njaa na njaa. / AA
4 Agosti 2025

Waziri wa Mambo ya Nje wa Uturuki, Hakan Fidan, amefanya mazungumzo kwa njia ya simu na mwenzake wa Misri, Badr Abdelatty, kujadili juhudi za kufikisha msaada wa kibinadamu Gaza na kufanikisha usitishaji wa mapigano.

Kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia vya Uturuki, Jumapili, Fidan na Abdelatty walijadili hali mbaya ya kibinadamu Gaza, hasa juhudi za kukabiliana na njaa kali inayosababishwa na mzingiro wa Israel, pamoja na maendeleo katika mazungumzo ya usitishaji mapigano.

Kushutumu uvamizi wa Israeli katika Al Aqsa

Uturuki imelaani vikali uvamizi wa hivi karibuni katika eneo la Msikiti wa Al Aqsa huko Jerusalem Mashariki inayokaliwa, uliofanywa na mawaziri wa Israeli, vikosi vya usalama, na makundi ya walowezi haramu.

Katika taarifa iliyotolewa Jumapili, Wizara ya Mambo ya Nje ya Uturuki ilisema kuwa vitendo kama hivyo vinahatarisha usalama wa Msikiti wa Al Aqsa na kutishia utambulisho mtakatifu wa mji huo, ikielezea kuwa ni kipaumbele si tu kwa eneo hilo bali pia kwa “dhamiri ya pamoja ya ubinadamu.”

“Uchokozi wa kimfumo wa Israel na wito wa hivi karibuni wa unyakuzi moja kwa moja unalenga misingi ya suluhisho la mataifa mawili na unadhoofisha sana matumaini ya amani,” wizara hiyo ilisema.

Ikisisitiza wito wake wa usitishaji wa mapigano wa haraka Gaza, Ankara ilihimiza jumuiya ya kimataifa kuunga mkono kuanzishwa kwa amani ya kudumu inayotegemea suluhisho la mataifa mawili.

CHANZO:AA
