Afisa mwandamizi wa Hamas amemshutumu Waziri Mkuu wa Israeli, Benjamin Netanyahu, kwa kujaribu kuwaua mateka wa Israeli walioko Gaza kwa kuwanyima chakula baada ya kushindwa kuwapata na kuwaua kupitia mashambulizi ya anga.

Katika taarifa yake Jumapili, mwanachama wa Ofisi ya Kisiasa ya Hamas, Izzat al-Rishq, alisema sera ya njaa na kiu ambayo Netanyahu na "serikali yake dhalimu" wameweka dhidi ya watu wa Gaza sasa inaathiri pia mateka wa Israeli. Alilaumu kikamilifu serikali ya Israeli kwa hali ya mateka hao.

Al-Rishq alisema vikosi vya upinzani vya Palestina vinawatendea mateka wa Israeli kwa misingi ya kidini na kibinadamu, wakishiriki chakula na maji yao nao kama wanavyofanya na watu wa Palestina kwa ujumla.

Alikumbusha kuwa katika ubadilishanaji wa wafungwa wa awali, mateka wa Israeli walitolewa wakiwa na afya njema kimwili na kiakili, lakini alidai kuwa sasa wanakabiliwa na njaa, udhaifu, na kupoteza uzito — hali inayofanana na ile ya wakaazi wa Gaza walioko chini ya mzingiro.

Adhibu kwa njaa

Alisema ukandamizaji wa Netanyahu dhidi ya watu wa Gaza pia umeathiri mateka hao, na sasa anajaribu kuwaadhibu kupitia njaa kali.

Al-Rishq alidai kuwa sera ya njaa Gaza ni sehemu ya mkakati wa Netanyahu wa kutatua suala la mateka.

"Wakati Netanyahu alishindwa kuwapata mateka na kuwaua kupitia mashambulizi ya anga, sasa anajaribu kumaliza suala hilo kwa kuwanyima chakula," alisema.

Tel Aviv inakadiria kuwa Waisraeli 50 bado wako mateka Gaza, wakiwemo 20 wanaoaminika kuwa hai. Wakati huo huo, Israeli inawashikilia zaidi ya wafungwa 10,800 wa Kipalestina, wengi wao wakikabiliwa na mateso, njaa, na ukosefu wa huduma za matibabu, kulingana na mashirika ya haki za binadamu ya Kipalestina na Kiyahudi.