Afisa mwandamizi wa Hamas amemshutumu Waziri Mkuu wa Israeli, Benjamin Netanyahu, kwa kujaribu kuwaua mateka wa Israeli walioko Gaza kwa kuwanyima chakula baada ya kushindwa kuwapata na kuwaua kupitia mashambulizi ya anga.
Katika taarifa yake Jumapili, mwanachama wa Ofisi ya Kisiasa ya Hamas, Izzat al-Rishq, alisema sera ya njaa na kiu ambayo Netanyahu na "serikali yake dhalimu" wameweka dhidi ya watu wa Gaza sasa inaathiri pia mateka wa Israeli. Alilaumu kikamilifu serikali ya Israeli kwa hali ya mateka hao.
Al-Rishq alisema vikosi vya upinzani vya Palestina vinawatendea mateka wa Israeli kwa misingi ya kidini na kibinadamu, wakishiriki chakula na maji yao nao kama wanavyofanya na watu wa Palestina kwa ujumla.
Alikumbusha kuwa katika ubadilishanaji wa wafungwa wa awali, mateka wa Israeli walitolewa wakiwa na afya njema kimwili na kiakili, lakini alidai kuwa sasa wanakabiliwa na njaa, udhaifu, na kupoteza uzito — hali inayofanana na ile ya wakaazi wa Gaza walioko chini ya mzingiro.
Adhibu kwa njaa
Alisema ukandamizaji wa Netanyahu dhidi ya watu wa Gaza pia umeathiri mateka hao, na sasa anajaribu kuwaadhibu kupitia njaa kali.
Al-Rishq alidai kuwa sera ya njaa Gaza ni sehemu ya mkakati wa Netanyahu wa kutatua suala la mateka.
"Wakati Netanyahu alishindwa kuwapata mateka na kuwaua kupitia mashambulizi ya anga, sasa anajaribu kumaliza suala hilo kwa kuwanyima chakula," alisema.
Tel Aviv inakadiria kuwa Waisraeli 50 bado wako mateka Gaza, wakiwemo 20 wanaoaminika kuwa hai. Wakati huo huo, Israeli inawashikilia zaidi ya wafungwa 10,800 wa Kipalestina, wengi wao wakikabiliwa na mateso, njaa, na ukosefu wa huduma za matibabu, kulingana na mashirika ya haki za binadamu ya Kipalestina na Kiyahudi.
Njaa na mauaji ya kimbari
Mapema siku hiyo, Wizara ya Afya ya Palestina ilisema Wapalestina wengine sita walikufa kwa njaa katika eneo lililozingirwa, na kufanya idadi ya vifo tangu Oktoba 2023 kufikia 175, wakiwemo watoto 93.
Israeli imeua karibu Wapalestina 61,000, wengi wao wakiwa wanawake na watoto, katika mauaji yake katika eneo lililozingirwa.
Takriban Wapalestina 11,000 wanahofiwa kuzikwa chini ya vifusi vya nyumba zilizoharibiwa, kulingana na shirika rasmi la habari la Palestina, WAFA.
Hata hivyo, wataalamu wanasema kuwa idadi halisi ya vifo inazidi kwa kiasi kikubwa kile kilichoripotiwa na mamlaka za Gaza, wakikadiria kuwa inaweza kufikia takriban 200,000.
Hati za kukamatwa Netanyahu
Katika kipindi cha mauaji ya kimbari, Israeli imeharibu sehemu kubwa ya eneo lililozingirwa na kuwahamisha karibu wakazi wake wote.
Mwezi Novemba mwaka jana, Mahakama ya Kimataifa ya Jinai ilitoa hati za kukamatwa kwa Netanyahu na Waziri wake wa zamani wa Ulinzi, Yoav Gallant, kwa makosa ya kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu Gaza.
Israeli pia inakabiliwa na kesi ya mauaji ya kimbari katika Mahakama ya Kimataifa ya Haki kwa vita vyake dhidi ya eneo hilo.