Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amempongeza Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer kwa kauli zake kuitambua dola ya Palestina.

Katika mazungumzo yao ya simu siku ya Jumatatu, viongozi hao walijadiliana uhusiano kati ya Uturuki na Uingereza, pamoja na masuala mengine yakiwemo ya kikanda na kiulimwengu, ilisema Kurugenzi ya Mawasiliano ya Uturuki.

Kulingana na Erdogan, hali ya kibinadamu huko Gaza imefikia hatua mbaya na kwamba kunahitajika jukumu la kibinadamu kutatua tatizo hilo na sio kutoa sauti za masikitiko tu.