Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo (DRC) na Rwanda zimefikia makubaliano ya awali ya ushirikiano wa kiuchumi wakati wa mazungumzo yao ya kwanza tangu kusaini mkataba wa amani, Marekani imetangaza.
Mkataba wa amani uliosainiwa mwezi Juni ulilenga kumaliza miongo ya migogoro mashariki mwa DRC. Mkataba huo ulisimamiwa na Washington, ambayo imekuwa ikitafuta kuongeza upatikanaji wake wa utajiri mkubwa wa madini wa eneo hilo.
Mfumo wa "ujumuishaji wa kiuchumi" ulioanzishwa Ijumaa ni sehemu ya mkataba wa amani, kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Mfumo huu unalenga, kwa mujibu wa mkataba huo, kuleta uwazi zaidi katika minyororo ya usambazaji wa madini muhimu kama vile coltan na lithiamu, na unatarajiwa kuwa na ufanisi kufikia mwishoni mwa Septemba.
DRC na Rwanda zakubaliana kushirikiana
Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema nchi hizo mbili zimekubaliana kushirikiana "katika maeneo kama vile nishati, miundombinu, uchimbaji madini, usimamizi wa mbuga za kitaifa na utalii, pamoja na afya ya umma," bila kutoa maelezo zaidi.
"Hatua hizi ni maendeleo ya dhahiri katika kuendeleza usalama, ushirikiano wa kiuchumi, na juhudi za pamoja za amani na ustawi chini ya Mkataba wa Amani," Massad Boulos, mshauri mkuu wa Rais Donald Trump kuhusu Afrika, aliandika kwenye X.
Mashariki mwa DRC, eneo linalopakana na Rwanda lenye rasilimali nyingi za asili, lilishuhudia ongezeko jipya la vurugu mwaka huu wakati waasi wa M23 walipotekeleza mashambulizi na kuchukua miji mikuu ya Goma na Bukavu.
Baada ya miezi ya makubaliano yaliyovunjika, DRC na M23 walisaini tamko la kanuni mnamo Juni 19, wakithibitisha tena dhamira yao ya kusitisha mapigano kwa kudumu.
DRC yasaini mkataba na kampuni ya Marekani ya uchimbaji madini
Siku mbili kabla, serikali ya Kinshasa ilisaini makubaliano na kundi la Marekani, Kobold Metals, ambalo linajihusisha na uchunguzi wa madini muhimu.
Rais wa DRC Felix Tshisekedi alisema mwezi Aprili kuwa alikutana na mjumbe wa Marekani Massad Boulos kujadili upatikanaji wa madini.
DRC ni mzalishaji mkuu wa cobalt duniani. Pia ina akiba ya dhahabu na madini mengine ya thamani kama vile coltan, madini ya chuma muhimu katika utengenezaji wa simu na kompyuta mpakato, na lithiamu, ambayo ni muhimu kwa betri za magari ya umeme.
Mkutano wa DRC na Rwanda Washington
Alhamisi na Ijumaa, wawakilishi kutoka DRC na Rwanda, pamoja na waangalizi kutoka Marekani, Qatar na Umoja wa Afrika, walifanya mikutano yao ya kwanza Washington tangu kusaini mkataba wa amani.
Marekani ilisema mfumo wa kiuchumi na mkutano wa Alhamisi wa kamati ya ufuatiliaji wa mkataba wa amani wa nchi hizo ni "hatua muhimu," ikisema majirani hao wa Afrika wanachukua hatua za maana kuendeleza usalama na ushirikiano wa kiuchumi.
Mkataba wa amani umekaribishwa na Umoja wa Afrika na Umoja wa Mataifa. Umoja wa Mataifa unasema maelfu wameuawa katika machafuko ya hivi karibuni na mamia ya maelfu wamepoteza makazi yao.
Mkataba wa kina wa amani unatarajiwa kufikiwa kufikia Agosti 17
Rwanda, ambayo imekuwa ikikabiliwa na tuhuma za mara kwa mara kutoka DRC na Umoja wa Mataifa za kuunga mkono M23, inakanusha kutoa msaada wa kijeshi kwa kundi hilo la waasi.
Hata hivyo, Rwanda inasema usalama wake umekuwa ukitishiwa kwa muda mrefu na uwepo wa Vikosi vya Kidemokrasia vya Ukombozi wa Rwanda (FDLR), vilivyoanzishwa na Wahutu wa kabila waliohusishwa na mauaji ya kimbari ya Watutsi mwaka 1994.
Kinshasa na M23 wamejiwekea hadi Agosti 8 kuanza mazungumzo juu ya mkataba wa kina wa amani, ambao unatarajiwa kusainiwa kufikia Agosti 17.