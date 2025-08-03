Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo (DRC) na Rwanda zimefikia makubaliano ya awali ya ushirikiano wa kiuchumi wakati wa mazungumzo yao ya kwanza tangu kusaini mkataba wa amani, Marekani imetangaza.

Mkataba wa amani uliosainiwa mwezi Juni ulilenga kumaliza miongo ya migogoro mashariki mwa DRC. Mkataba huo ulisimamiwa na Washington, ambayo imekuwa ikitafuta kuongeza upatikanaji wake wa utajiri mkubwa wa madini wa eneo hilo.

Mfumo wa "ujumuishaji wa kiuchumi" ulioanzishwa Ijumaa ni sehemu ya mkataba wa amani, kulingana na Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Mfumo huu unalenga, kwa mujibu wa mkataba huo, kuleta uwazi zaidi katika minyororo ya usambazaji wa madini muhimu kama vile coltan na lithiamu, na unatarajiwa kuwa na ufanisi kufikia mwishoni mwa Septemba.

DRC na Rwanda zakubaliana kushirikiana

Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema nchi hizo mbili zimekubaliana kushirikiana "katika maeneo kama vile nishati, miundombinu, uchimbaji madini, usimamizi wa mbuga za kitaifa na utalii, pamoja na afya ya umma," bila kutoa maelezo zaidi.

"Hatua hizi ni maendeleo ya dhahiri katika kuendeleza usalama, ushirikiano wa kiuchumi, na juhudi za pamoja za amani na ustawi chini ya Mkataba wa Amani," Massad Boulos, mshauri mkuu wa Rais Donald Trump kuhusu Afrika, aliandika kwenye X.

Mashariki mwa DRC, eneo linalopakana na Rwanda lenye rasilimali nyingi za asili, lilishuhudia ongezeko jipya la vurugu mwaka huu wakati waasi wa M23 walipotekeleza mashambulizi na kuchukua miji mikuu ya Goma na Bukavu.

Baada ya miezi ya makubaliano yaliyovunjika, DRC na M23 walisaini tamko la kanuni mnamo Juni 19, wakithibitisha tena dhamira yao ya kusitisha mapigano kwa kudumu.

DRC yasaini mkataba na kampuni ya Marekani ya uchimbaji madini

Siku mbili kabla, serikali ya Kinshasa ilisaini makubaliano na kundi la Marekani, Kobold Metals, ambalo linajihusisha na uchunguzi wa madini muhimu.