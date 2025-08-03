AFRIKA
1 dk kusoma
Jeshi la Sudan linasema kuwa lilizima shambulio la RSF huko El-Fasher
Jeshi la Sudani lilisema Jumapili kuwa vikosi vyake vilikataa shambulio la kikosi cha RSF cha kijeshi cha ziada katika El-Fasher, mji mkuu wa jimbo la Kaskazini Darfur.
Jeshi la Sudan linasema kuwa lilizima shambulio la RSF huko El-Fasher
Jeshi la Sudan na Vikosi vya Msaada wa Haraka (RSF) vimekuwa vitani tangu Aprili 2023. / Picha: Reuters
3 Agosti 2025

Jeshi la Sudan lilisema Jumapili kwamba vikosi vyake vilizuia shambulio lililofanywa na Vikosi vya Usaidizi wa Haraka (RSF) katika mji wa El-Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini magharibi mwa Sudan.

Taarifa ya kijeshi ilieleza kuwa kulikuwa na hasara ya watu na vifaa miongoni mwa vikosi vya RSF katika shambulio hilo lililolenga maeneo ya kaskazini-mashariki na kusini-magharibi mwa mji huo.

Hakukuwa na maoni yoyote kutoka kwa kundi la waasi.

Inapendekezwa

El-Fasher ni kitovu muhimu kwa shughuli za kibinadamu katika Darfur, lakini umekuwa chini ya mzingiro mkali wa RSF na mapigano ya mara kwa mara kwa zaidi ya mwaka mmoja, licha ya juhudi za kimataifa za kufanikisha makubaliano ya kusitisha mapigano na kuruhusu misaada ya kibinadamu kufikishwa.

Jeshi na RSF wamekuwa wakipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu Aprili 2023, ambavyo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwafukuza mamilioni ya wengine, kulingana na Umoja wa Mataifa na mamlaka za ndani.

CHANZO:AA
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us