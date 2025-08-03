Jeshi la Sudan lilisema Jumapili kwamba vikosi vyake vilizuia shambulio lililofanywa na Vikosi vya Usaidizi wa Haraka (RSF) katika mji wa El-Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini magharibi mwa Sudan.

Taarifa ya kijeshi ilieleza kuwa kulikuwa na hasara ya watu na vifaa miongoni mwa vikosi vya RSF katika shambulio hilo lililolenga maeneo ya kaskazini-mashariki na kusini-magharibi mwa mji huo.

Hakukuwa na maoni yoyote kutoka kwa kundi la waasi.