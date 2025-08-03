Jeshi la Sudan lilisema Jumapili kwamba vikosi vyake vilizuia shambulio lililofanywa na Vikosi vya Usaidizi wa Haraka (RSF) katika mji wa El-Fasher, mji mkuu wa jimbo la Darfur Kaskazini magharibi mwa Sudan.
Taarifa ya kijeshi ilieleza kuwa kulikuwa na hasara ya watu na vifaa miongoni mwa vikosi vya RSF katika shambulio hilo lililolenga maeneo ya kaskazini-mashariki na kusini-magharibi mwa mji huo.
Hakukuwa na maoni yoyote kutoka kwa kundi la waasi.
El-Fasher ni kitovu muhimu kwa shughuli za kibinadamu katika Darfur, lakini umekuwa chini ya mzingiro mkali wa RSF na mapigano ya mara kwa mara kwa zaidi ya mwaka mmoja, licha ya juhudi za kimataifa za kufanikisha makubaliano ya kusitisha mapigano na kuruhusu misaada ya kibinadamu kufikishwa.
Jeshi na RSF wamekuwa wakipigana vita vya wenyewe kwa wenyewe tangu Aprili 2023, ambavyo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu na kuwafukuza mamilioni ya wengine, kulingana na Umoja wa Mataifa na mamlaka za ndani.