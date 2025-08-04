Rais Yoweri Kaguta Museveni amezindua mpango unaolenga kuharakisha uwezeshaji wa kiuchumi kwa vijana wanaopata mafunzo katika vituo vya ujuzi kote jijini Kampala.

Chini ya agizo hili jipya, Mashirika ya Ushirika wa Akiba na Mikopo (SACCO) yaliyojitolea yataanzishwa katika kila tarafa tano za Kampala, ili kusaidia wahitimu wa Mpango wa Ujuzi wa Rais na kupata mtaji wa kuanzia.

“Hatua hiyo ni sehemu ya maono mapana ya Rais ya kutafsiri ujuzi kuwa kipato na maisha yenye hadhi. Inakamilisha mpango wake wa mabadiliko ya kijamii na kiuchumi, ambayo inatanguliza ujuzi wa vitendo, ushirikishwaji wa kifedha, na maendeleo ya biashara,” serikali ya Uganda imesema katika taarifa.

SACCO zitaundwa ili kuwanufaisha wanaofunzwa wote katika tarafa za Kampala ambazo ni pamoja na Central, Nakawa, Makindye, Rubaga, na Kawempe ambapo jumla ya vituo tisa vya ujuzi vya Rais tayari vinafanya kazi.

"Hili ni agizo jipya la Rais. SACCO hizi ni tofauti na mipango ya awali ya kifedha na zitahudumia moja kwa moja vijana wenye ujuzi," Mkuu wa Mpango wa Ujuzi, Dkt. Faith Katana Mirembe alisema.