Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Chini ya agizo hili jipya, Mashirika ya Ushirika wa Akiba na Mikopo, SACCO zilizojitolea zitaanzishwa katika kila tarafa tano za Kampala, ili kusaidia wahitimu wa Mpango wa Ujuzi wa Rais na kupata mtaji wa kuanzia.
Rais wa Uganda amevumbua mpango wa kutoa mafunzo na mtaji kwa vijana / picha: Serikali ya Uganda / Public domain
4 Agosti 2025

Rais Yoweri Kaguta Museveni amezindua mpango unaolenga kuharakisha uwezeshaji wa kiuchumi kwa vijana wanaopata mafunzo katika vituo vya ujuzi kote jijini Kampala.

Chini ya agizo hili jipya, Mashirika ya Ushirika wa Akiba na Mikopo (SACCO) yaliyojitolea yataanzishwa katika kila tarafa tano za Kampala, ili kusaidia wahitimu wa Mpango wa Ujuzi wa Rais na kupata mtaji wa kuanzia.

“Hatua hiyo ni sehemu ya maono mapana ya Rais ya kutafsiri ujuzi kuwa kipato na maisha yenye hadhi. Inakamilisha mpango wake wa mabadiliko ya kijamii na kiuchumi, ambayo inatanguliza ujuzi wa vitendo, ushirikishwaji wa kifedha, na maendeleo ya biashara,” serikali ya Uganda imesema katika taarifa.

SACCO zitaundwa ili kuwanufaisha wanaofunzwa wote katika tarafa za Kampala ambazo ni pamoja na Central, Nakawa, Makindye, Rubaga, na Kawempe ambapo jumla ya vituo tisa vya ujuzi vya Rais tayari vinafanya kazi.

"Hili ni agizo jipya la Rais. SACCO hizi ni tofauti na mipango ya awali ya kifedha na zitahudumia moja kwa moja vijana wenye ujuzi," Mkuu wa Mpango wa Ujuzi, Dkt. Faith Katana Mirembe alisema.

Kila tarafa itakuwa na muundo wake wa SACCO, ikimaanisha kuwa maelfu ya vijana wanaopata mafunzo sasa watakuwa na jukwaa lililopangwa vizuri na rasmi la kupata usaidizi wa kifedha ili kuanzisha biashara zao wenyewe au kuwekeza katika zana na nyenzo ili kuongeza matarajio ya ajira.

Wanafunzi tayari wameanza kupata mafunzo ya elimu ya fedha, usimamizi wa SACCO, na ujasiriamali, huku vipindi vya kwanza vikifanyika katika Kituo cha Ujuzi cha Mulago, jijini Kampala.

“Mafunzo haya ni muhimu katika kuhakikisha kwamba walengwa wanatumia fedha hizo kwa tija na endelevu,” Dkt. Mirembe amesema.

"Sasa, kwa kuwa SACCO zipo, tunafunga pengo la watu kupata mafunzo na kukwama, sasa tutawapa nyenzo za kifedha ili kutekeleza kile walichojifunza," alifafanua.

TRT Swahili
