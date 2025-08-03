UTURUKI
3 dk kusoma
Mwezi wa Kihistoria': Uturuki inaweka rekodi ya juu zaidi ya mauzo ya nje - Julai
Nchi inapata $25B katika mauzo ya kila mwezi, kupunguza upungufu wa biashara, na kuimarisha uhusiano na EU wakati ambapo migogoro ya kimataifa inapiga vita biashara ya dunia.
Mwezi wa Kihistoria': Uturuki inaweka rekodi ya juu zaidi ya mauzo ya nje - Julai
Uturuki ilifikia $25B katika mauzo ya nje, idadi ya juu zaidi ya kila mwezi kuwahi kutokea. / REUTERS
3 Agosti 2025

Waziri wa Biashara wa Uturuki, Omer Bolat, amesema kuwa nchi hiyo ilifikia rekodi ya mauzo ya nje yenye thamani ya dola bilioni 25 mwezi Julai.

“Tulifikia kiwango cha juu zaidi cha mauzo ya nje kwa mwezi katika historia yetu mwezi huu wa Julai. Hii si tu rekodi ya juu zaidi ya mauzo ya nje kwa mwezi wa Julai, bali pia ni kiwango cha juu zaidi cha mauzo ya nje ya bidhaa kwa miezi 12 mfululizo katika historia ya taifa letu,” Bolat alisema katika mkutano na waandishi wa habari katika mkoa wa Samsun siku ya Jumamosi.

Alisisitiza maendeleo mengine chanya, akibainisha kupungua kwa kasi ya ukuaji wa uagizaji wa bidhaa kwa mwezi na kupungua kwa nakisi ya biashara ya nje mwezi Julai, ikilinganishwa na mwezi huo mwaka jana na mwezi Juni.

Aliongeza kuwa uwiano wa mauzo ya nje kwa uagizaji pia umeimarika.

“Hii ndiyo tunaita ‘mwezi wa kihistoria,’ mafanikio makubwa sita kwa mara moja. Tulifikia kiwango cha juu zaidi cha mauzo ya nje kwa mwezi cha dola bilioni 25, kutoka dola bilioni 22.5 mwezi Julai mwaka jana, ongezeko la dola bilioni 2.5, au asilimia 11. Mafanikio haya pia yalichangia ongezeko la dola bilioni 2.5 kwa mauzo yetu ya nje ya miezi 12 mfululizo,” alisema.

Bolat alisema mauzo ya nje mwezi Julai yaliongezeka kwa dola bilioni 4.5 ikilinganishwa na mwezi Juni, akiongeza kuwa lengo linalofuata ni kufikia dola bilioni 26 kwa mauzo ya nje kwa mwezi.

“Juhudi zetu za kipekee zinaimarisha mchakato wa kusawazisha na kuleta utulivu katika uchumi wetu,” alisisitiza.

Kuendeleza diplomasia ya biashara

Inapendekezwa

Waziri alisema kuwa uagizaji wa bidhaa uliongezeka kwa asilimia 5.4 mwezi Julai hadi dola bilioni 31.4, akibainisha kuwa viwango vya uagizaji vimebaki imara na vya kuridhisha.

Alisema nakisi ya biashara ya nje ilipungua hadi dola bilioni 6.4 mwezi uliopita, punguzo la asilimia 12 kutoka dola bilioni 7.3 mwezi Julai 2024, ikiwakilisha nakisi ya chini zaidi katika miezi tisa iliyopita.

Bolat pia aligusia mauzo ya huduma nje ya nchi, akibainisha kuwa Türkiye ilifikia dola bilioni 106 mwaka 2023 na dola bilioni 115 mwaka 2024, huku lengo likiwa dola bilioni 121 kwa mwaka 2025.

Alisema migogoro ya hivi karibuni duniani, kuanzia vita vya kibiashara hadi migogoro ya ushuru, imesababisha misukosuko mikali katika biashara ya kimataifa, ukuaji, na bei za bidhaa, ikijumuisha nishati na dhahabu.

Licha ya hali ya kutokuwa na utulivu katika kanda, Bolat alisisitiza, “Chini ya uongozi wa rais wetu, Türkiye inaendelea kupaa kwa nguvu kama nguzo ya utulivu katika uchumi, sera za kigeni, ulinzi, usafirishaji, na nishati.”

Alisema Türkiye inaendelea na diplomasia ya biashara kupitia mikataba ya kimataifa, ya pande mbili, ya kikanda, na ya kimataifa.

Alibainisha maendeleo chanya na Tume ya Ulaya, akisema kuwa vizuizi 14 vya kibiashara vimeondolewa, huku tisa hadi kumi vikiwa bado.

Akisisitiza lengo la kuboresha Umoja wa Forodha, Bolat alikumbusha kuwa kutokana na mazungumzo ya kujenga, agizo lilitolewa la kutoa visa za muda mrefu kwa raia wa Türkiye ambao hapo awali walisafiri kwenda EU na kurudi mara kwa mara.

CHANZO:TRT World
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us