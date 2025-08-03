Waziri wa Biashara wa Uturuki, Omer Bolat, amesema kuwa nchi hiyo ilifikia rekodi ya mauzo ya nje yenye thamani ya dola bilioni 25 mwezi Julai.

“Tulifikia kiwango cha juu zaidi cha mauzo ya nje kwa mwezi katika historia yetu mwezi huu wa Julai. Hii si tu rekodi ya juu zaidi ya mauzo ya nje kwa mwezi wa Julai, bali pia ni kiwango cha juu zaidi cha mauzo ya nje ya bidhaa kwa miezi 12 mfululizo katika historia ya taifa letu,” Bolat alisema katika mkutano na waandishi wa habari katika mkoa wa Samsun siku ya Jumamosi.

Alisisitiza maendeleo mengine chanya, akibainisha kupungua kwa kasi ya ukuaji wa uagizaji wa bidhaa kwa mwezi na kupungua kwa nakisi ya biashara ya nje mwezi Julai, ikilinganishwa na mwezi huo mwaka jana na mwezi Juni.

Aliongeza kuwa uwiano wa mauzo ya nje kwa uagizaji pia umeimarika.

“Hii ndiyo tunaita ‘mwezi wa kihistoria,’ mafanikio makubwa sita kwa mara moja. Tulifikia kiwango cha juu zaidi cha mauzo ya nje kwa mwezi cha dola bilioni 25, kutoka dola bilioni 22.5 mwezi Julai mwaka jana, ongezeko la dola bilioni 2.5, au asilimia 11. Mafanikio haya pia yalichangia ongezeko la dola bilioni 2.5 kwa mauzo yetu ya nje ya miezi 12 mfululizo,” alisema.

Bolat alisema mauzo ya nje mwezi Julai yaliongezeka kwa dola bilioni 4.5 ikilinganishwa na mwezi Juni, akiongeza kuwa lengo linalofuata ni kufikia dola bilioni 26 kwa mauzo ya nje kwa mwezi.

“Juhudi zetu za kipekee zinaimarisha mchakato wa kusawazisha na kuleta utulivu katika uchumi wetu,” alisisitiza.

Kuendeleza diplomasia ya biashara