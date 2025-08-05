Marekani na Rwanda zimekubaliana nchi hiyo ya Kiafrika kuwapokea wahamiaji 250 waliofukuzwa kutoka Marekani, msemaji wa serikali ya Rwanda na afisa mmoja aliliambia shirika la habari la Reuters, huku utawala wa Rais Donald Trump ukichukua mkondo mkali kuhusu uhamiaji.

Mkataba huo, ulitiwa saini na maafisa wa Marekani na Rwanda mjini Kigali mwezi Juni, alisema afisa huyo wa Rwanda, akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina, akiongeza kuwa Washington tayari imetuma orodha ya awali ya watu 10 kuchunguzwa.

"Rwanda imekubaliana na Marekani kupokea hadi wahamiaji 250, kwa kiasi fulani kwa sababu karibu kila familia ya Rwanda imepitia magumu ya kuhama, na maadili yetu ya kijamii yamejengwa katika kuunganishwa na urekebishaji," alisema msemaji wa serikali ya Rwanda, Yolande Makolo.

"Chini ya makubaliano hayo, Rwanda ina uwezo wa kuidhinisha kila mtu aliyependekezwa kwa ajili ya makazi mapya.

Shaka juu ya haki za msingi za kibinadamu

Wale walioidhinishwa watapewa mafunzo ya wafanyakazi, huduma za afya, na msaada wa malazi ili kuharakisha maisha yao nchini Rwanda, na kuwapa fursa ya kuchangia moja ya uchumi unaokua kwa kasi zaidi duniani katika muongo mmoja uliopita."

Ikulu ya White House na Idara ya uhamiaji haikuwa na maoni ya haraka.

Rais Donald Trump analenga kuwafurusha mamilioni ya wahamiaji nchini Marekani kinyume cha sheria na utawala wake umetaka kuongeza uondoaji wa wahamiaji katika nchi za tatu, ikiwa ni pamoja na kuwapeleka wahalifu waliopatikana na hatia nchini Sudan Kusini na Eswatini, ambayo zamani ilijulikana kama Swaziland.

Rwanda katika miaka ya hivi karibuni imejiweka kwenye nafasi ya kuwa nchi ya marudio ya wahamiaji ambayo nchi za Magharibi zingependa kuwaondoa, licha ya wasiwasi wa makundi ya kutetea haki za binadamu kwamba Kigali haiheshimu haki za msingi za binadamu.

Changamoto za kuhamishiwa nchi ya tatu

Mwezi Mei, waziri wa mambo ya nje alisema Rwanda ilikuwa katika hatua za awali za mazungumzo ya kupokea wahamiaji waliofukuzwa kutoka Marekani.

Utawala wa Trump unasema kuwa kufukuzwa kwa nchi ya tatu kunasaidia kuwaondoa haraka wahamiaji wengine, pamoja na wale walio na hatia ya uhalifu.

Watu wenye msimamo mkali wa uhamiaji wanaona kuondolewa katika nchi ya tatu kama njia ya kukabiliana na wahalifu ambao hawawezi kufukuzwa kwa urahisi na wanaweza kuwa tishio kwa umma.

Lakini wanaopinga wamekosoa uhamishwaji huo kuwa hatari na ukatili, kwani watu wanaweza kutumwa katika nchi ambazo wanaweza kukabiliwa na ghasia, hawana uhusiano na hawazungumzi lugha hiyo.