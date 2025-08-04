AFRIKA
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Ethiopia imekabiliwa na changamoto ya mafuriko yaliyopelekea uharibifu mkubwa wa miundombinu.
Maporomoko ya udongo yalitokea mara mbili 2024 nchini Ethiopia/ Picha: Reuters
4 Agosti 2025

Mamlaka ya hali ya hewa ya nchini Ethiopia, imetoa tahadhari kuhusu uwepo wa mvua kubwa na mafuriko mwezi Agosti.

Kulingana na wataalamu hao, maeneo kadhaa nchini humo yanatarajiwa kushuhudia mvua za wastani kuanzia mwezi Agosti, na uwezekano wa kutokea kwa mvua ya mawe na mafuriko.

Mamlaka hiyo, pia ilitahadharisha uwezekano wa kutokea kwa mvua kubwa za mawe, na hivyo kuongeza hatari ya mafuriko ya ndani.

Hatari zaidi zinazohusishwa na unyevu mwingi unaoendelea pia zilibainishwa, ikiwa ni pamoja na kujaa maji katika mashamba ya tambarare na uwezekano wa maporomoko ya ardhi na mafuriko katika maeneo yenye mwinuko, maeneo ya nyanda za juu.

Wakulima na wadau husika wameshauriwa kuandaa mifumo ya kuepusha mafuriko na mifereji ya maji ili kulinda mazao dhidi ya mafuriko na kupunguza kuenea kwa magonjwa ya mazao na magugu yanayohusiana na unyevu kupita kiasi.

Taasisi hiyo pia ilitahadharisha kuhusu mafuriko yanayoweza kutokea katika maeneo ya vyanzo vya maji yanayokabiliwa na mvua za vipindi lakini nyingi za majira ya kiangazi.

CHANZO:TRT Swahili
