Mamlaka ya hali ya hewa ya nchini Ethiopia, imetoa tahadhari kuhusu uwepo wa mvua kubwa na mafuriko mwezi Agosti.

Kulingana na wataalamu hao, maeneo kadhaa nchini humo yanatarajiwa kushuhudia mvua za wastani kuanzia mwezi Agosti, na uwezekano wa kutokea kwa mvua ya mawe na mafuriko.

Mamlaka hiyo, pia ilitahadharisha uwezekano wa kutokea kwa mvua kubwa za mawe, na hivyo kuongeza hatari ya mafuriko ya ndani.