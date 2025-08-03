Rais wa Ghana, John Dramani Mahama, ametoa tani 40 za msaada wa kibinadamu kwa ajili ya kupelekwa Palestina, ambako vita vinavyoendelea vya kikatili vya Israel vimesababisha vifo vya zaidi ya Wapalestina 60,000 huko Gaza huku njaa ikizidi kuenea.

Msaada huo, ukiwemo bidhaa za kakao zinazozalishwa Ghana, ulipokelewa na balozi wa Palestina nchini Ghana, Abdul Fattah Ahmed Khalil al-Sattari, ambaye alitoa shukrani za dhati.

‘‘Tunashukuru kwa msaada huu. Sote tunajua kwamba huko Gaza sasa kuna njaa na mauaji ya kimbari,’’ alisema Balozi al-Sattari.

Katika hotuba yake kwenye hafla hiyo iliyofanyika Accra siku ya Ijumaa, Rais Mahama alilaani mauaji yanayoendelea Gaza yanayofanywa na Israel pamoja na kulaani ukimbizi wa Wapalestina.

Ghana inaunga mkono suluhisho la mataifa mawili.

''Msaada huu wa chakula ni wa ishara na wa vitendo. Ni wa ishara kwa sababu kakao ni moja ya bidhaa za thamani kubwa za Ghana. Ni wa vitendo kwa sababu kakao ni chakula chenye nguvu kubwa,'' shirika la habari la Ghana lilimnukuu rais akisema.