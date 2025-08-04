Ujumbe wa Umoja wa Afrika wa Usaidizi na Utulivu nchini Somalia (AUSSOM) umesema zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab waliuawa katika operesheni ya pamoja ya kijeshi na jeshi la Somalia katika mji wa Bariire, eneo la Lower Shabelle.
Wakati wa operesheni hiyo, magaidi wengi wa Al Shabab walipata majeraha makubwa, kulingana na taarifa iliyotolewa na ujumbe wa AU nchini Somalia siku ya Jumapili.
"Vikosi vya AUSSOM na SNAF vimeazimia kuuteka tena mji wa Bariire na maeneo mengine ambayo bado yako chini ya udhibiti wa Al Shabab ili kuhakikisha amani na usalama wa kudumu kwa watu wa Somalia," alisema El Hadji Ibrahima Diene, mwakilishi maalum wa Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika (SRCC) kwa Somalia, katika taarifa hiyo.
Ujumbe huo pia ulipinga ripoti za vyombo vya habari zilizodai kuwa kulikuwa na vifo vingi miongoni mwa wanajeshi wake wakati wa operesheni hiyo.
Bariire ni mji wa kimkakati wa kilimo ulioko kilomita 73 (maili 45) kusini magharibi mwa mji mkuu Mogadishu.
Al Shabab, ambao wamekuwa wakisababisha hofu nchini Somalia kwa zaidi ya miaka 16, mara kwa mara hulenga vikosi vya usalama, maafisa wa serikali na raia.