AFRIKA
1 dk kusoma
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Umoja wa Afrika Uliopo Somalia anasema kuwa wapiganaji hao wa ugaidi waliuawa katika operesheni ya kurekebisha mji mkuu wa Bariire.
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Ujumbe huo pia ulikataa ripoti za vyombo vya habari zinazopendekeza hasara kubwa miongoni mwa wanajeshi wake. / Others
4 Agosti 2025

Ujumbe wa Umoja wa Afrika wa Usaidizi na Utulivu nchini Somalia (AUSSOM) umesema zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab waliuawa katika operesheni ya pamoja ya kijeshi na jeshi la Somalia katika mji wa Bariire, eneo la Lower Shabelle.

Wakati wa operesheni hiyo, magaidi wengi wa Al Shabab walipata majeraha makubwa, kulingana na taarifa iliyotolewa na ujumbe wa AU nchini Somalia siku ya Jumapili.

"Vikosi vya AUSSOM na SNAF vimeazimia kuuteka tena mji wa Bariire na maeneo mengine ambayo bado yako chini ya udhibiti wa Al Shabab ili kuhakikisha amani na usalama wa kudumu kwa watu wa Somalia," alisema El Hadji Ibrahima Diene, mwakilishi maalum wa Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika (SRCC) kwa Somalia, katika taarifa hiyo.

Inapendekezwa

Ujumbe huo pia ulipinga ripoti za vyombo vya habari zilizodai kuwa kulikuwa na vifo vingi miongoni mwa wanajeshi wake wakati wa operesheni hiyo.

Bariire ni mji wa kimkakati wa kilimo ulioko kilomita 73 (maili 45) kusini magharibi mwa mji mkuu Mogadishu.

Al Shabab, ambao wamekuwa wakisababisha hofu nchini Somalia kwa zaidi ya miaka 16, mara kwa mara hulenga vikosi vya usalama, maafisa wa serikali na raia.

CHANZO:AA
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us