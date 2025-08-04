Ujumbe wa Umoja wa Afrika wa Usaidizi na Utulivu nchini Somalia (AUSSOM) umesema zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab waliuawa katika operesheni ya pamoja ya kijeshi na jeshi la Somalia katika mji wa Bariire, eneo la Lower Shabelle.

Wakati wa operesheni hiyo, magaidi wengi wa Al Shabab walipata majeraha makubwa, kulingana na taarifa iliyotolewa na ujumbe wa AU nchini Somalia siku ya Jumapili.

"Vikosi vya AUSSOM na SNAF vimeazimia kuuteka tena mji wa Bariire na maeneo mengine ambayo bado yako chini ya udhibiti wa Al Shabab ili kuhakikisha amani na usalama wa kudumu kwa watu wa Somalia," alisema El Hadji Ibrahima Diene, mwakilishi maalum wa Mwenyekiti wa Tume ya Umoja wa Afrika (SRCC) kwa Somalia, katika taarifa hiyo.