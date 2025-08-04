Takriban watu 80 wamefariki kutokana na kipindupindu na zaidi ya maambukizi mapya 2,100 yamerekodiwa katika majimbo matano ya Darfur hadi Julai 30, Shirika la Kuhudumia Watoto la Umoja wa Mataifa (UNICEF) lilisema Jumapili.
Katika taarifa yake, UNICEF imesema watu 20 walipoteza maisha kutokana na mlipuko wa kipindupindu huku kesi 1,180 zikiripotiwa Tawila, katika Jimbo la Darfur Kaskazini, tangu Juni 21.
"Katika Majimbo matano ya Darfur, jumla ya wagonjwa wa kipindupindu kufikia Julai 30 wamefikia karibu 2,140, na angalau vifo 80," iliongeza.
Shirika la Umoja wa Mataifa lilionya kuwa zaidi ya watoto 640,000 wako katika hatari ya ghasia, njaa, na kipindupindu kote Darfur Kaskazini.
Kipindupindu 'kinatishia maisha ya watoto'
"Licha ya kuwa inaweza kuzuilika na kutibika kwa urahisi, kipindupindu kinasambaa Tawila na kwingineko huko Darfur, na kutishia maisha ya watoto, hasa vijana na walio hatarini zaidi," Sheldon Yett, mwakilishi wa UNICEF nchini Sudan, alisema.
Licha ya juhudi zinazoendelea uwanjani kukomesha kuenea kwa ugonjwa huo, "vurugu zisizokoma zinaongeza mahitaji haraka kuliko tunaweza kukidhi," Yett alisema.
Alitoa wito wa "ufikiaji salama, usiozuiliwa ili kugeuza mkondo haraka na kuwafikia watoto hawa wanaohitaji, ambao hawawezi kusubiri siku moja zaidi."
Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa zaidi ya visa 94,170 vya kipindupindu na zaidi ya vifo 2,370 vimeripotiwa katika majimbo 17 kati ya 18 ya Sudan tangu Agosti 2024.
Vita vya ndani
Sudan imeharibiwa na mapigano kati ya jeshi na Wanajeshi wa Msaada wa Haraka (RSF) tangu Aprili 2023, na kuua zaidi ya watu 20,000 na wengine milioni 14 kuyahama makazi yao, kulingana na UN na mamlaka za mitaa.
Utafiti kutoka vyuo vikuu vya Marekani, hata hivyo, unakadiria idadi ya vifo kuwa karibu 130,000.