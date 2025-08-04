Takriban watu 80 wamefariki kutokana na kipindupindu na zaidi ya maambukizi mapya 2,100 yamerekodiwa katika majimbo matano ya Darfur hadi Julai 30, Shirika la Kuhudumia Watoto la Umoja wa Mataifa (UNICEF) lilisema Jumapili.

Katika taarifa yake, UNICEF imesema watu 20 walipoteza maisha kutokana na mlipuko wa kipindupindu huku kesi 1,180 zikiripotiwa Tawila, katika Jimbo la Darfur Kaskazini, tangu Juni 21.

"Katika Majimbo matano ya Darfur, jumla ya wagonjwa wa kipindupindu kufikia Julai 30 wamefikia karibu 2,140, na angalau vifo 80," iliongeza.

Shirika la Umoja wa Mataifa lilionya kuwa zaidi ya watoto 640,000 wako katika hatari ya ghasia, njaa, na kipindupindu kote Darfur Kaskazini.

Kipindupindu 'kinatishia maisha ya watoto'

"Licha ya kuwa inaweza kuzuilika na kutibika kwa urahisi, kipindupindu kinasambaa Tawila na kwingineko huko Darfur, na kutishia maisha ya watoto, hasa vijana na walio hatarini zaidi," Sheldon Yett, mwakilishi wa UNICEF nchini Sudan, alisema.