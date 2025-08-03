Kwa Picha : Tamasha la kitamaduni la vinyago huko Porto Novo, Benin, linaonyesha vinyago vya kipekee
Kwa Picha : Tamasha la kitamaduni la vinyago huko Porto Novo, Benin, linaonyesha vinyago vya kipekee
Duru ya pili ya Tamasha la Kitamaduni la vinyago limefanyika nchini Benin.
3 Agosti 2025

Tamasha la kitamaduni la vinyago huko Porto Novo, Benin, linaonyesha vinyago vya kipekee vya nchi na mavazi ya mwili mzima, ambayo yanafungamana na mila na desturi za kale.

Tamasha hili ambalo ni la pili kufanyika, lina mada "Ifá Orúnmìlà: Utangulizi wa elimu ya ufahamu wa imani ya kale na historia ya utamaduni." imehudhuriwa na watafiti, wasomi, wataalamu, na wakereketwa kutoka kote ulimwenguni kushiriki katika mazungumzo ya kina kuhusu mifumo ya maarifa asilia ya Kiafrika.

Maelfu ya watu walijitokeza kwa mavazi na kucheza densi za kitamaduni wakati wa tamasha hili la vinyago.

Inapendekezwa
CHANZO:AP
Soma zaidi
'Hatari ya njaa' kwa maelfu waliokwama katika mji wa Sudan uliozingirwa
Uhusiano kati ya Uturuki na Afrika unaimarika katika nyanja zote
Ankara inaanzisha Tume ya Bunge ili kujenga 'Uturuki Bila Ugaidi' katika hatua ya kihistoria
Papa Leo wa 14 aadhimisha kumbukumbu ya Hiroshima kwa wito wa amani
Magaidi 70 wa al-Shabaab wauawa katika operesheni ya kijeshi Somalia
Mbunge wa Ujerumani anataka kuanzisha adhabu dhidi ya Israeli na kusitisha kuiuzia silaha
Netanyahu alizuia makubaliano ya kusitisha mapigano Gaza na kuachiliwa mateka
Rwanda kuwapokea wahamiaji hadi 250, waliofukuzwa Marekani, serikali inasema
Rais wa Uturuki Erdogan ampongeza Starmer kwa msimamo wake wa dola ya Palestina
Uturuki na Kazakhstan wafanikisha makubaliano 20 muhimu kuelekea maono yao ya pamoja
Wataalamu wa hali ya hewa watadhaharisha ujio mvua kubwa Ethiopia
Vikosi vya usalama vyawaua zaidi ya magaidi 50 wa Al Shabab katika vita vya kuwania mji wa Bariire
Rais wa Uganda azindua mfumo wa mtaji kwa vijana
Wahamiaji 68 kutoka Afrika wafariki katika pwani ya Yemen baada ya boti kupinduka
Hamas inamtuhumu Netanyahu kwa kujaribu kuwaua mateka kupitia njaa
Kionjo cha TRT Global. Tupe mrejesho wako.
Contact us