Zaidi ya wazima moto 120 walikuwa wakijaribu kuzima moto uliotokea katika hifadhi ya mafuta katika mji wa Sochi, nchini Urusi, baada ya shambulio la droni kutoka Ukraine, Gavana wa mkoa Veniamin Kondratyev alisema kupitia programu ya ujumbe ya Telegram.

Katika mkoa wa Krasnodar, ambako Sochi iko, tanki la mafuta lenye uwezo wa kuhifadhi mita za ujazo 2,000 lilikuwa likiwaka moto, shirika la habari la RIA la Urusi liliripoti Jumapili, likinukuu maafisa wa dharura.

Rosaviatsia, mamlaka ya anga ya kiraia ya Urusi, ilisema kupitia Telegram kuwa safari za ndege zilisimamishwa katika uwanja wa ndege wa Sochi ili kuhakikisha usalama wa anga.

Shambulio hilo, ambalo Kondratyev alisema lilitokea katika wilaya ya Adler ya mji wa mapumziko wa pwani, linaweza kuwa shambulio la hivi karibuni la Ukraine kwenye miundombinu ndani ya Urusi ambayo Kiev inaona kuwa muhimu kwa juhudi za vita za Moscow.