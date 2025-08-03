ULIMWENGU
Mashambulizi ya ndege za Ukraine yazua moto kwenye ghala la mafuta katika mji wa Sochi nchini Urusi
Mkuu wa Mkoa Veniamin Kondratyev anasema zaidi ya waokozi 120 wamekuwa wakijaribu kuzima moto katika ghala, na mamlaka ya usafiri wa ndege ya Urusi inasema safari za ndege zimesimamishwa katika uwanja wa ndege wa mji huo.
Mashambulizi ya ndege za Ukraine yazua moto kwenye ghala la mafuta katika mji wa Sochi nchini Urusi
Shambulio hilo litakuwa la hivi punde zaidi ya Ukraine dhidi ya miundombinu ndani ya Urusi / AP
3 Agosti 2025

Zaidi ya wazima moto 120 walikuwa wakijaribu kuzima moto uliotokea katika hifadhi ya mafuta katika mji wa Sochi, nchini Urusi, baada ya shambulio la droni kutoka Ukraine, Gavana wa mkoa Veniamin Kondratyev alisema kupitia programu ya ujumbe ya Telegram.

Katika mkoa wa Krasnodar, ambako Sochi iko, tanki la mafuta lenye uwezo wa kuhifadhi mita za ujazo 2,000 lilikuwa likiwaka moto, shirika la habari la RIA la Urusi liliripoti Jumapili, likinukuu maafisa wa dharura.

Rosaviatsia, mamlaka ya anga ya kiraia ya Urusi, ilisema kupitia Telegram kuwa safari za ndege zilisimamishwa katika uwanja wa ndege wa Sochi ili kuhakikisha usalama wa anga.

Shambulio hilo, ambalo Kondratyev alisema lilitokea katika wilaya ya Adler ya mji wa mapumziko wa pwani, linaweza kuwa shambulio la hivi karibuni la Ukraine kwenye miundombinu ndani ya Urusi ambayo Kiev inaona kuwa muhimu kwa juhudi za vita za Moscow.

Mtu mmoja aliuawa katika wilaya ya Adler mwezi uliopita katika shambulio la droni la Ukraine, lakini mashambulio kwenye Sochi, ambao uliandaa Michezo ya Olimpiki ya Majira ya Baridi ya 2014, yamekuwa nadra tangu vita vilipoanza Februari 2022.

Mkoa wa Krasnodar ulioko kwenye Bahari Nyeusi ni nyumbani kwa kiwanda cha kusafisha mafuta cha Ilsky karibu na mji wa Krasnodar, ambacho ni miongoni mwa vikubwa zaidi kusini mwa Urusi na mara kwa mara kimekuwa shabaha ya mashambulio ya droni za Ukraine.

Pia Jumapili, gavana wa mkoa wa Voronezh kusini mwa Urusi alisema mwanamke mmoja alijeruhiwa katika shambulio la droni la Ukraine lililosababisha moto kadhaa, huku Urusi ikizindua shambulio la kombora dhidi ya Kiev, kulingana na utawala wa kijeshi wa mji mkuu wa Ukraine.

CHANZO:Reuters
