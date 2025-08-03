Uturuki imekanusha vikali madai kwamba iliunga mkono hatua ya kuondoa silaha za Hamas wakati wa mkutano wa hivi karibuni wa Umoja wa Mataifa kuhusu Palestina, uliofanyika kuanzia tarehe 28 hadi 30 Julai 2025.

Mkutano huo, uliopewa jina rasmi “Mkutano wa Kimataifa wa Ngazi ya Juu kuhusu Utatuzi wa Amani wa Swali la Palestina na Utekelezaji wa Suluhisho la Mataifa Mawili,” uliendeshwa kwa pamoja na Saudi Arabia na Ufaransa katika Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa.

Kifungu cha 11 cha tamko la mwisho, ambacho kinahusu “Hamas kumaliza utawala wake Gaza na kuhamisha silaha kwa Mamlaka ya Palestina chini ya usimamizi wa kimataifa,” kilitafsiriwa vibaya na baadhi ya watu kama wito wa kuondoa silaha.

Hata hivyo, Uturuki ilifafanua kwamba marejeo ya awali ya “kuondoa silaha” yaliondolewa kutoka kwenye maandishi ya msingi na kiambatisho, kufuatia uingiliaji wake.

Badala yake, marejeo hayo yalibadilishwa ili kuhusisha uhamishaji wa silaha na lengo pana la kisiasa la kuanzishwa kwa taifa la Palestina.

“Kwa kuzingatia rekodi ya muda mrefu ya Israel, Uturuki inaamini kwamba hatua yoyote ya kuondoa silaha za vikundi vya wapiganaji wa Palestina lazima iunganishwe moja kwa moja na kuanzishwa kwa taifa huru, lenye mipaka inayoendelea, na mji mkuu wake ukiwa Jerusalem Mashariki, au kwa makubaliano ya ndani ya Palestina yaliyofikiwa kupitia mchakato wa maridhiano.”

“Hata hivyo, ili kuhifadhi umoja wa jumuiya ya kimataifa, tulichagua kutotoa pingamizi rasmi wakati huu. Tunatumaini wasiwasi wetu utazingatiwa katika michakato ya baadaye,” wizara ya mambo ya nje ya Uturuki ilisema.

Vilevile, Uturuki ilikanusha madai kwamba ilitoa wito kwa Hamas kuwaachilia mateka wa Israel bila masharti.

Ilisisitiza kwamba Kifungu cha 8 kinapaswa kuzingatiwa katika muktadha mpana wa makubaliano ya kusitisha mapigano.

Kifungu hicho kinaelezea msaada kwa juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Misri, Qatar, na Marekani kufikia makubaliano ambayo yatamaliza uhasama kabisa, kuhakikisha kuachiliwa kwa mateka wote, kuwezesha kubadilishana kwa wafungwa wa Palestina, kurudisha miili yote, na kuhakikisha kuondolewa kikamilifu kwa jeshi la Israel kutoka Gaza.