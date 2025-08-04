Marekani imesitisha utoaji wa Viza kwa raia wa Burundi kwa madai ya ukiukwaji wa baadhi ya masharti.

Uamuzi huo unafuatia agizo lililotolewa na serikali ya rais Donald Trump, hususani katika sera za uhamiaji.

"Kuheshimu hati za kusafiria sio suala binafsi, ni suala la kitaifa."