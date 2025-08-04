Kuna waamuzi wa kati, wale wasaidizi na wale wa Video ya Kumsaidia Refa (VAR).

Miongoni mwao kuna marefa wanawake wakiwemo waamuzi wa kati Shamirah Nabadda kutoka Uganda na Bouchra Karboubi wa Morocco.

Marefa wasaidizi ni Diana Chikotesha kutoka Zambia na Atezambong Fomo Carine wa Cameroon.

Shamirah wa Uganda ndiye aliyekuwa Pilato wa mchezo wa Jumapili kati ya Madagascar na Mauritania, mechi ya kundi B ambapo matokeo yalikuwa sare ya sifuri kwa sifuri.

Anafahamika kwa kuwa mwamuzi katika Olimpiki za mwaka 2024. Amewahi kuwa refa wa mashindano ya wanawake 2022 na 2023.

Amekuwa mwamuzi mdogo mwanamke wa kati katika ligi kuu ya Uganda kipindi hicho akiwa na miaka 23.