Macho yote leo yanaelekezwa Uganda ambapo Wenyeji wenza hao wanaanza kampeni yao ya TotalEnergies CAF Nations Nations Championships (CHAN), PAMOJA 2024 kwa kibarua kigumu dhidi ya Algeria mjini Kampala.

Hii ni mara ya pili kwa mataifa hayo mawili kukutana katika CHAN, na Uganda itatumai kuandika historia upya mbele ya mashabiki wao wa nyumbani, ikiwa haijafuzu hatua ya makundi katika majaribio sita ya awali.

Algeria, kwa upande wake, ni miongoni mwa wachezaji waliocheza vyema katika michuano hiyo na watakuwa wakitafuta kujiboresha baada ya kumaliza wa pili katika toleo lililopita.

Pande hizo mbili zilikutana kwa mara ya kwanza kwenye CHAN kwenye mashindano ya 2011 nchini Sudan. Ilikuwa mechi ya kwanza kwa mataifa yote mawili katika shindano hilo, iliyochezwa tarehe 5 Februari 2011 mjini Khartoum. Algeria walipata ushindi wa 2-0, huku Abdelmoumene Djabou akitangulia kufunga dakika ya 18 kabla ya El Hilal Soudani kufunga bao la pili katikati ya kipindi cha pili.

Kocha mkuu Byekwaso, mchezaji wa zamani wa timu ya taifa ya Uganda Cranes, alifurahia maisha ya uchezaji ya kupambwa kabla ya kufuzu hadi nafasi ya uongozi, ambapo amepata sifa kutokana na sifa zake za maendeleo ya vijana na akili ya kimbinu. Ameongoza vilabu vya juu vya Uganda na timu ya taifa ya U20, kufikia fainali ya U20 AFCON mnamo 2021.

Kocha Msaidizi Muhumuza analeta weledi na maarifa ya kina ya soka la nchini. Mtu anayeheshimika katika tasnia ya ndani ya Uganda, anajulikana kwa kukuza talanta na kupata bora kutoka kwa pande za chini. Mbinu yake ya utulivu, iliyopangwa inakamilisha mtindo wa nguvu zaidi wa Byekwaso, na kuunda benchi ya kiufundi iliyosawazishwa.

Hawana rekodi nzuri katika CHAN