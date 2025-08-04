Utegemezi wa Ghana katika mkakati wa ilani kwenye suala la maendeleo ni changamoto kubwa katika kuendeleza nchi kwa ujumla.

Kila inapofika wakati wa uchaguzi mkuu, vyama vya kisiasa na wagombea wao wa urais wanawapa majukumu wanachama kuandaa ilani, ambayo inakuwa kaulimbiu ya kampeni za chama na dira kwa taifa.

Vyama vya kisiasa hutegemea ilani zao kama mkakati wa maendeleo ya nchi ya Ghana, na kama itakayowaokoa kutoka kwa changamoto nyingi.

Hata hivyo, historia imeonesha kuwa ilani haitafsiriki kuwa maendeleo endelevu.

Ushahidi unadhihirika katika miradi mingi ambayo haijakamilika kote nchini Ghana.

Miradi hii inaanzishwa, lakini haikamiliku. Hii ni kwa sababu, kwa njia moja au nyingine, iliahidiiwa katika ilani za vyama bila kuangalia kama kuna raslimali za kutosha za kukamilisha miradi hiyo, ikiwemo muda wa kukamilisha.

Dira ya Nkrumah

Hata hivyo, katika nia yao ya kuwa na maendeleo endelevu, pamoja na raslimali zetu chache, ni muhimu katika kupunguza uharibifu, na kukakikisha matumizi mazuri ya raslimali za Ghana.

Mikakati ya kufanya maendeleo ni bora sana kuliko kutegemea mfumo ulioko sasa wa ilani.

Inatambua nchi ilipo kwa sasa na raslimali zinazohitajika katika kutekeleza matatizo ya kiuchumi na kijamii wakati mipango ya maendeleo ya nchi yakizingatiwa.

Tangu uhuru, kumekuwa na juhudi za kuchagiza mtazamo huo wa maendeleo nchini Ghana, huku Rais wa kwanza Kwame Nkrumah akiweka mkakati wa kuigwa.

Historia inaonesha kuwa Nkrumah aliweka msingi thabiti (kwa mfano., barabara, viwanda vya ndani, umeme na kadhalika.) ambao umesaidia kuimarisha ukuaji na maendeleo nchini Ghana.