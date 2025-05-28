الولايات المتحدة
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ترمب يعيِّن سفير بلاده لدى تركيا مبعوثاً خاصاً إلى سوريا
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، اليوم الأربعاء، أن سفير بلاده لدى أنقرة توماس باراك، سيشغل منصب مبعوث واشنطن إلى سوريا، إلى جانب منصبه الحالي.
ترمب يعيِّن سفير بلاده لدى تركيا مبعوثاً خاصاً إلى سوريا
تعيين سفير واشنطن في تركيا مبعوثا خاصا إلى سوريا / Reuters
28 مايو 2025

وقال ترمب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: "يسعدني أن يتولى السفير الأمريكي لدى تركيا توماس باراك أيضاً منصب مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا".

وأضاف: "يدرك توماس أن هناك إمكانات كبيرة لوقف التطرف، وتحسين العلاقات، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال التعاون مع سوريا".

ومؤخراً، أعلن الرئيس الأمريكي وكذلك الاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.

مصدر:TRT Arabi
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