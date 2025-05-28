وقال ترمب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: "يسعدني أن يتولى السفير الأمريكي لدى تركيا توماس باراك أيضاً منصب مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى سوريا".

وأضاف: "يدرك توماس أن هناك إمكانات كبيرة لوقف التطرف، وتحسين العلاقات، وتحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال التعاون مع سوريا".

ومؤخراً، أعلن الرئيس الأمريكي وكذلك الاتحاد الأوروبي، رفع العقوبات الاقتصادية التي فُرضت على سوريا في عهد الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الثاني 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهيةً 61 عاماً من حكم نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.