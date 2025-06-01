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اشتباكات واعتقالات في شوارع باريس بعد فوز سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
اندلعت اشتباكات وأعمال شغب في العاصمة الفرنسية خلال وبعد فوز فريق باريس سان جيرمان على إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في ميونخ مساء السبت.
اشتباكات واعتقالات في شوارع باريس بعد فوز سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
اضطرابات في شوارع باريس بعد فوز سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا / Reuters
1 يونيو 2025

وذكرت صحيفة لوباريزيان أن الشرطة الفرنسية تَصدّت لأعمال شغب وتوتر في شارع الشانزليزيه وبالقرب من ملعب حديقة الأمراء، تَسبَّب فيها أشخاص "سيّئو النية"، فيما ذكرت قناة BFMTV أن الشرطة ألقت القبض على عشرات الأشخاص بسبب إشعالهم الألعاب النارية.

من جانبه كتب وزير الداخلية الفرنسية برونو ريتيلو عبر منصة إكس: "الهمج استفزوا الشرطة، فيما استمتع الجمهور الحقيقي بمشاهدة المباراة على شاشة التليفزيون” بحسب تعبيره، وذلك بعد فوز باريس سان جيرمان 5-صفر ليحقّق اللقب لأول مرة في تاريخه.

وفي ميونخ اضطُرَّت الجهات المسؤولة إلى إغلاق مهرجان جماهيري في الحديقة الأولمبية قبل ساعات من المباراة النهائية بسبب شدة الزحام بعد امتلاء المكان.

وقال متحدث باسم المدينة الألمانية المستضيفة للمباراة إنه سُمح لنحو 20 ألف شخص بمشاهدة المباراة على شاشة عملاقة، فيما تَسلَّل آخَرون في وقت لاحق بسبب عدم وجود أسوار مانعة.

وأشارت شرطة المدينة إلى اندلاع مشاجرة في محطة مترو الجامعة بميونخ، ممَّا اضطرّ القوات الأمنية إلى استخدام رذاذ الفلفل، كما اشتبكت جماهير الفريقين لكن الشرطة لم تعلن وقوع إصابات كبيرة.

مصدر:TRT Arabi
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