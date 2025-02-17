وأعلنت السلطات المحلية الأحد أن معظم الضحايا كانوا محاصرين في سياراتهم جراء الفيضانات، ومن بينهم أم وطفلها.

وفي مؤتمر صحفي أكد حاكم ولاية كنتاكي، آندي بيشير، أن عدد الضحايا قد يرتفع في الأيام المقبلة، مشيراً إلى أنه جرى إنقاذ أكثر من ألف شخص خلال الساعات الأربع والعشرين التي تلت وقوع الكارثة، كما أعلنت السلطات حالة الطوارئ في الولاية.

وأفادت وسائل الإعلام الأمريكية بوفاة شخص آخر في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، حيث سقطت شجرة ضخمة على منزله بسبب الرعد.

وتتعرض حالياً أجزاء من وسط وشمال شرق الولايات المتحدة لموجة من البرد والأمطار والرياح الشديدة. وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية الوطنية أن يؤدي وصول كتلة هوائية قطبية شديدة البرودة إلى انخفاض درجات الحرارة إلى مستويات قياسية تصل إلى -60 درجة فهرنهايت (-51 درجة مئوية).