وقال بن زايد: "نخطط لاستثمارات مع الولايات المتحدة بقيمة 1.4 تريليون دولار خلال السنوات الـ10 المقبلة"، مشدداً على حرص بلاده على تعزيز الشراكة والصداقة مع واشنطن، والعمل معاً على تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية إلى أن المحادثات تناولت فرص توسيع التعاون في مجالات مثل الاستثمار، والتكنولوجيا المتقدمة، والذكاء الصناعي، والصناعات، إضافة إلى التطورات الإقليمية، وبخاصة جهود وقف إطلاق النار في غزة.

وأكّد رئيس الإمارات ضرورة الدفع نحو مسار سياسي يحقق سلاماً عادلاً وشاملاً يستند إلى حل الدولتين. كما أعلن مع ترمب تدشين "مركز بيانات للذكاء الاصطناعي بسعة 1 جيجاوات"، ضمن مجمع مشترك بين البلدين.

وفي ختام اللقاء، منح بن زايد نظيره الأمريكي وسام الشيخ زايد، فيما أعرب ترمب عن سعادته بالعلاقات المتنامية، قائلاً إنها "ستكون أفضل وأقوى".

وتعد زيارة ترمب الحالية أول زيارة لرئيس أمريكي إلى الإمارات منذ زيارة جورج بوش الابن عام 2008، وتأتي ضمن جولة خليجية تشمل السعودية وقطر والإمارات، بدأت الثلاثاء، وتختتم الجمعة.

ومن المقرر أن يُوقّع الجانبان على اتفاقيات تشمل الدفاع والذكاء الاصطناعي والتجارة. كما زار ترمب جامع الشيخ زايد برفقة ولي عهد أبو ظبي خالد بن محمد بن زايد.