وقالت وزارة الصحة في بيان إن “غارة للعدو الإسرائيلي بمسيّرة استهدفت سيارة في بلدة عين بعال بقضاء صور، أدت إلى سقوط شهيد".

وفي وقت سابق الأربعاء، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية، في خبر مقتضب، بأن "مسيّرة مُعادية استهدفت سيارة على طريق الحوش-عين بعال قرب مدينة صور" مركز القضاء الذي يحمل الاسم ذاته، فيما لم تعلن إسرائيل تنفيذها أي استهدافات جنوب لبنان حتى ساعة إعداد الخبر.

يأتي ذلك فيما تواصل إسرائيل انتهاكها لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ أواخر العام الماضي، وتنفذ هجمات يومية في جنوب لبنان، كما تواصل احتلال 5 تلال لبنانية رئيسية، ضمن مناطق احتلتها في الحرب الأخيرة.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل عدواناً على لبنان تحوّل إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح، إضافة إلى نزوح نحو مليون و400 ألف شخص.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتكبت إسرائيل أكثر من 3 آلاف خرق له، ما خلّف 201 قتيل و500 جريح على الأقل، وفق بيانات رسمية.