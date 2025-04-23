وذكرت "القناة 12" العبرية، أن 3 رجال إطفاء أصيبوا في أثناء مشاركتهم في إخماد النيران المشتعلة في جبال القدس.

وفي بيان لها، أوضحت الشرطة، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أجرى تقييماً للوضع من غرفة قيادة مكافحة الحرائق في بلدة "إشتاؤول"، بمشاركة مفوض الشرطة داني ليفي، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي شارك عبر الهاتف من الولايات المتحدة.

ووفق البيان، وجه مفوض الشرطة، القوات بالاستعداد لحلول الظلام، ومواصلة العمليات على الطرق السريعة وفي البلدات باستخدام جميع الأنظمة، بما في ذلك المنظومة الجوية للشرطة.

بدورها، أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن مفوض الشرطة أمر بإعلان التعبئة العامة لرجال الإطفاء لمواصلة جهود السيطرة على الحرائق ومنع انتشارها.

وفي كلمة متلفزة عقب الاجتماع، قال نتنياهو: "علينا منع وقوع خسائر، ولفعل ذلك تجب مواصلة استخدام قوات الإطفاء بكامل قوتها، ليلاً إن أمكن".

وأشار إلى أن الليل يعد نقطة ضعف، إذ تتجدد النيران وتزداد حدتها بفعل الرياح.

ودعا نتنياهو، إلى استخدام طائرة "شمشون" (سوبر هركيوليز) للمساعدة في عمليات الإطفاء بين القدس وتل أبيب.

وتابع: "إذا كانت النيران على وشك تطويق بلدة ما، يجب إخلاؤها فوراً، ويُمنع منعاً باتاً الدخول"، وأضاف: "علينا الدفاع عن خط القدس".

وأردف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "لا نعلم كيف ستتطور هذه الحرائق، ربما سنتمكن من السيطرة عليها، هذا ما نأمله وهذا ما نتوقعه"، وأشار إلى أنه يستعد لإمكانية طلب دعم من دول أجنبية، مثل اليونان، للمساهمة في إخماد الحرائق.

وفي السياق ذاته، قالت هيئة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن 11 طائرة إطفاء وأكثر من 100 طاقم من مختلف أنحاء البلاد يشاركون حالياً في مكافحة الحرائق بمنطقة إشتاؤول في جبال القدس.

وفي وقت سابق الأربعاء، انضمت وحدات من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى جهود إخماد حرائق واسعة اندلعت بين مدينتي القدس وتل أبيب، بسبب موجة حر شديدة.

وأعلنت الشرطة، عبر منصة إكس، إجلاء سكان بلدات واقعة بين مدينتي بيت مئير إشتاؤول ومسيلات تسيون، فيما توقفت حركة القطارات في بعض المناطق.

وكتب زعيم المعارضة يائير لابيد، على إكس: "أتمنى الشفاء العاجل لرجال الإطفاء الذين أصيبوا في الحرائق، وآمل أن تعود جميع العائلات التي جرى إجلاؤها بسرعة إلى منازلها دون أضرار".