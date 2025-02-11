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انتشال 55 جثة من حطام حافلة سقطت بواد في غواتيمالا
لقي 55 شخصاً على الأقل مصرعهم أمس الاثنين، جراء سقوط حافلة في واد بمدينة غواتيمالا الأمريكية، فيما تواصل فرق الإنقاذ جهود البحث عن ناجين.
انتشال 55 جثة من حطام حافلة سقطت بواد في غواتيمالا
فرق الإنقاذ تبحث بين حطام الحافلة / صورة: AFP (AFP)
11 فبراير 2025

وأعلن المتحدّث باسم فريق الإطفاء التابع للبلدية، فيكتور غوميز، انتشال 53 جثة من حطام الحافلة التي كانت تقلّ أكثر من 70 شخصاً عندما سقطت من فوق جسر في نهر ملوّث.

وتمكّنت فرق الإنقاذ من انتشال 10 جرحى نُقلوا إلى المستشفيات لكن سرعان ما توفي اثنان منهم لترتفع حصيلة القتلى إلى 55.

من جهته، أعرب رئيس البلاد برناردو أريفالو عن حزنه للمأساة، وأعلن حداداً وطنياً دون تحديد فترته، قائلاً: "اليوم هو يوم صعب على الأمة".

وأفاد فريق الإطفاء بأنّ السائق فقد السيطرة على الحافلة واصطدم بعدد من المركبات الصغيرة قبل السقوط من الجسر.

كما قال المتحدث باسم فريق الإطفاء كارلوس هرنانديز، إن "الحافلة واصلت سيرها واخترقت سياجاً معدنياً وسقطت في واد يبلغ عمقه نحو 20 متراً، حتى وصلت إلى النهر الملوث بمياه الصرف الصحي".

بدوره، ذكر وزير الاتصالات ميغيل أنخيل دياز، أن التحقيق الأولي أظهر أن الحافلة عمرها 30 عاماً، لكنّها لا تزال تحمل ترخيصاً للعمل، مشيراً إلى أن أسباب الحادث لا تزال غير معروفة، ويبحث المحققون في ما إذا كانت الحافلة محمّلة بعدد من الركاب يفوق قدرتها.

وتعتبر حوادث الطرق التي تسفر عن مقتل العشرات أمراً شائعاً في أمريكا الوسطى والجنوبية، إذ قُتل في يناير/كانون الثاني الماضي 52 شخصاً في البيرو عندما سقطت حافلة من جُرف على شاطئ في شمال العاصمة ليما.

كما قُتل في البرازيل 54 شخصاً في مارس/آذار 2015، في حادث أدى إلى تحطّم حافلة سيّاح في ولاية سانتا كاتارينا الجنوبية.

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